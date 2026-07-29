Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bareily News: फ्लैट, हॉस्टल में सो रहे युवकों के सात मोबाइल चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
Follow us on Google News
share

Bareily News: बरेली, वरिष्ठ संवाददाता बारादरी पुलिस के पास फ्लैट और हॉस्टल से सात मोबाइल फोन चोरी होने का मामला पहुंचा है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात तीन चो

Bareily News: फ्लैट, हॉस्टल में सो रहे युवकों के सात मोबाइल चोरी

Bareily News: बरेली, वरिष्ठ संवाददाता। बारादरी पुलिस के पास फ्लैट और हॉस्टल से सात मोबाइल फोन चोरी होने का मामला पहुंचा है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात तीन चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। सीसीटीवी कैमरे में चोरों की फुटेज मिली है। सनराइज इन्क्लेव फेस-2 निवासी हर्षित कुमार ने बताया, 25 जुलाई को दोस्त मन्नु गंगवार और सुरेन्द्र कुमार के साथ शिव गार्डन, गली नंबर-2 स्थित एक फ्लैट में ठहरे थे। सुबह सोकर उठे तो उनके चार मोबाइल फोन गायब थे। फ्लैट में लगे सीसीटीवी कैमरे देखने पर सुबह तीन अज्ञात युवक मोबाइल चोरी करते दिखाई दिये।

ये भी पढ़ें:Begusarai News: नदैल घाट में मोबाइल दुकान का चदरा काटकर चोरी

हॉस्टल में रहने वाले विनय राघव के हॉस्टल कमरे से तीन कीमती मोबाइल फोन भी चोरी कर किये गये। पीड़ितों ने अपने स्तर पर सभी मोबाइल फोन की काफी तलाश की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। इसके बाद थाना बारादरी में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई।पुलिस ने अज्ञात तीन चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी पहचान शुरू कर दिए हैं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bareilly Bareily News CCTV Footage अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।