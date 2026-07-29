Bareily News: फ्लैट, हॉस्टल में सो रहे युवकों के सात मोबाइल चोरी
Bareily News: बरेली, वरिष्ठ संवाददाता बारादरी पुलिस के पास फ्लैट और हॉस्टल से सात मोबाइल फोन चोरी होने का मामला पहुंचा है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात तीन चो
Bareily News: बरेली, वरिष्ठ संवाददाता। बारादरी पुलिस के पास फ्लैट और हॉस्टल से सात मोबाइल फोन चोरी होने का मामला पहुंचा है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात तीन चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। सीसीटीवी कैमरे में चोरों की फुटेज मिली है। सनराइज इन्क्लेव फेस-2 निवासी हर्षित कुमार ने बताया, 25 जुलाई को दोस्त मन्नु गंगवार और सुरेन्द्र कुमार के साथ शिव गार्डन, गली नंबर-2 स्थित एक फ्लैट में ठहरे थे। सुबह सोकर उठे तो उनके चार मोबाइल फोन गायब थे। फ्लैट में लगे सीसीटीवी कैमरे देखने पर सुबह तीन अज्ञात युवक मोबाइल चोरी करते दिखाई दिये।
हॉस्टल में रहने वाले विनय राघव के हॉस्टल कमरे से तीन कीमती मोबाइल फोन भी चोरी कर किये गये। पीड़ितों ने अपने स्तर पर सभी मोबाइल फोन की काफी तलाश की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। इसके बाद थाना बारादरी में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई।पुलिस ने अज्ञात तीन चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी पहचान शुरू कर दिए हैं।
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