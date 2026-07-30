Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bareily News: चोरों ने आभूषण व नकदी पर किया हाथ साफ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
Follow us on Google News
share

Bareily News: चोरों ने आभूषण व नकदी पर किया हाथ साफ शेरगढ़, संवाददाता। थाना क्षेत्र

Bareily News: चोरों ने आभूषण व नकदी पर किया हाथ साफ

Bareily News: चोरों ने आभूषण व नकदी पर किया हाथ साफ शेरगढ़, संवाददाता। थाना क्षेत्र के गांव स्वाले मुजाहिदपुर में सोने के आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए। भुक्तभोगी ने मामले की लिखित शिकायत थाने में दी है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही हैगांव स्वाले मुज़ाहिदपुर के शमसुद्दीन ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसके घर में बीती रात्रि करीब 2 बजे चोर छत से घर में दाखिल हो गए। गहने और नकदी चोरी कर लिया। पीड़ित के प्रार्थना पत्र पर पुलिस जांच कर रही है।45 कांवड़ियों का जत्था हरिद्वार रवानाशेरगढ़, संवाददाता। गुरुवार को मोहल्ला कांवर से 45 सदस्यीय कांवड़ियों का जत्था महेंद्र पाल व उपमहंत राजेश मौर्य के नेतृत्व में हरिद्वार रवाना हुआ।

ये भी पढ़ें:बैजनाथ धाम के लिए कांवरियों का पहला जत्था रवाना

सभासद ख्यालीराम मौर्य व मोहल्लेवासियों ने पुष्पमालाएं पहनाकर श्रद्धालुओं को विदा किया। अस्पताल बाईपास तिराहे पर स्थित मंदिर में कांवड़ियों ने पूजा-अर्चना की, जहां थाना प्रभारी राजेश कुमार पुलिस बल के साथ मुस्तैद रहे। सभासद ख्यालीराम मौर्य ने बताया कि श्रद्धालु 11 अगस्त को मोहल्ला कांवर स्थित शिव मंदिर में जलाभिषेक करेंगे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bareily News Crime News Bareily Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।