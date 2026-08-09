Bareily News: सीढ़ी लगाकर घर में घुसे चोर, उठा ले गए जेवरात
Bareily News: कनूनगला में चोर सीढ़ी लगाकर ग्रामीण के घर में घुस गए। चोर सेफ का लॉक तोड़ कर एक लाख रुपए व जेवर सहित 12 लाख का सामान चोरी कर ले गए।
Bareily News: शाही, संवाददाता। कनूनगला में चोर सीढ़ी लगाकर ग्रामीण के घर में घुस गए। चोर सेफ का लॉक तोड़कर एक लाख रुपये व जेवर सहित 12 लाख का सामान चोरी कर ले गए। फील्ड यूनिट ने मौके पर पहुंच कर जांच की। डॉग स्क्वॉड मौके पर पहुंचा। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। गांव कनूनगला में शुक्रवार की रात चोरों ने सीढ़ी लगाकर राजू उर्फ झांझन लाल के घर में घुस गए। परिजन घर में सो रहे थे। चोरों ने कमरे में रखी लोहे की आलमारी का लॉक तोड़कर सोने का हार, मंगल सूत्र, चेन, टीका, झाले, अंगूठी, कुंडल, एक किलो से अधिक के चांदी के जेवरात एवं एक लाख रुपये चोरी कर ले गए।
शनिवार सुबह पांच बजे राजू व परिजन जागे। घर का मुख्य दरवाजा खुला था।कमरे में रखी सेफ आलमारी खुली देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। शनिवार को करीब 9.00 बजे बरेली से खोजी डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचा। उन्हें घटना स्थल पर छोड़ने पर पुलिस को चोरों का सुराग नहीं मिला। राजू ने शाही थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर दी। थाना प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर चोरी का खुलासा किया जाएगा।
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