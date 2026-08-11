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Bareily News: ऑपरेशन कर निकाली गोली, चोरों की तलाश जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: बरेली में चोरों की आहट मिलने पर गांव के लोगों ने एक युवक का पीछा किया। चोरों में से एक ने पीछे मुड़कर गोली चलाई, जो युवक के गर्दन में लग गई। युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका ऑपरेशन कर गोली निकाल ली गई। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

Bareily News: ऑपरेशन कर निकाली गोली, चोरों की तलाश जारी

Bareily News: बरेली। चोरों की आहट मिलने पर गांव वालों ने पीछा किया तो एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया गया। निजी अस्पताल में ऑपरेशन कर युवक की गर्दन में फंसी गोली निकाल दी गई है। अब पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। बिथरी चैनपुर के गांव सुंदरपुर निवासी ओमप्रकाश शनिवार रात घर के बाहर भैंसों के पास सो रहे थे। रात करीब तीन बजे तीन-चार चोरों को आते देखा तो चारपाई से उठकर शोर मचा दिया। इस पर गांव वाले भी जाग गए और चोरों का पीछा करना शुरू कर दिया। इसी दौरान एक चोर ने पीछे मुड़कर गोली चला दी, जो ओमप्रकाश के बेटे राहुल की गर्दन में लगी।

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इस मामले में ओमप्रकाश की तहरीर पर तीन-चार अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। घायल राहुल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां ऑपरेशन करके गर्दन में फंसी गोली निकाल दी गई है। पुलिस अब पशु चोरों की तलाश में जुटी है।

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