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Bareily News: जिला पंचायत को नहीं मिली जमीन चार के बजाय दो लैब भी बनाएगा विभाग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: बहेड़ी और दमखौड़ा बहेड़ी में नहीं मिल सकी जमीनजिला पंचायत को नहीं मिली जमीन चार के बजाय दो लैब भी बनाएगा विभाग

Bareily News: जिला पंचायत को नहीं मिली जमीन चार के बजाय दो लैब भी बनाएगा विभाग

Bareily News: बरेली में चार पीएचसी में टेस्टिंग लैब बनाने की परियोजना अधर में लटक गई है। जिला पंचायत अब चार के बजाए सिर्फ दो ही टेस्टिंग लैब बनाएगा। बाकी दोनों चिन्हित पीएचसी में उतनी जमीन नहीं मिल सकी है जितना लैब बनाने के लिए जरूरी थी। जिला पंचायत में कार्यरत अधिकारी के मुताबिक शासन को लिखित में इसकी जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। जो भी शासन का आदेश होगा उसी के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिला पंचायत अपर मुख्य अधिकारी डॉ. नीतू सिंह सिसोदिया ने बताया कि शासन की तरफ से चार लैब बनाने के निर्देश थे। जिसमें आसपास के ग्रामीणों लोगों की खून की जांच आदि वहीं पर हो जाए। इसके लिए पीएचसी केन्द्र भी पहले से चिन्हित थे। जिसमें बहेड़ी, दमखोदा गांव बहेड़ी, सदर तहसील का गांव क्यारा और आंवला का भजगवां गांव में स्थित पीएचसी शामिल है। इनमें से बहेड़ी और दमखौड़ा में जमीन नहीं मिल पाने के कारण वहां पर लैब नहीं बन पाएगा। जिसके बारे में शासन को सूचित किया जा चुका है。

पीएचसी में लैब निर्माण की योजना

अधिकारी ने बताया कि एक लैब को बनाने के लिए 300 वर्ग मीटर जमीन चाहिए। इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि अगर एक साथ जमीन नहीं मिल पा रही तो दो फ्लोर का लैब भी बना सकते हैं। मगर दोनों पीएचसी सेंटरों में इतनी भी जमीन नहीं है कि एक के ऊपर एक माले बन सके।

काम की प्रगति

अधिकारी ने कहा कि जिन दो जगह लैब बनने हैं। वहां पर जल्द काम शुरू करा दिया जाएगा। अन्य दो पीएचसी के अलावा किसी अन्य पीएचसी को लेकर सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कार्य किया जाएगा।

सामान्य प्रश्न

कितनी टेस्टिंग लैब बनाने की योजना थी?
चार टेस्टिंग लैब बनाने की योजना थी।
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