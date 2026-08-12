Bareily News: सामूहिक विवाह योजना के दो टेंडर निरस्त जेम पोर्टल से फिर मंगाए जाएंगे आवेदन
Bareily News: बरेली में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण डीएम ने टेंट और उपहार के टेंडर निरस्त कर दिए हैं। अब नए सिरे से टेंडर द्वारा आयोजन के लिए सामग्री जुटाई जाएगी। लगभग 1455 जोड़ों के विवाह का लक्ष्य है।
Bareily News: बरेली। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत होने वाले आयोजन की तैयारियों को झटका लग गया। टेंडर प्रक्रिया में सामने आई अनियमितताओं के बाद डीएम अविनाश सिंह ने टेंट और उपहार समेत अन्य सामग्री की आपूर्ति के दोनों टेंडर निरस्त कर दिए हैं। अब दोनों कामों के लिए जेम पोर्टल के माध्यम से नए सिरे से टेंडर कराया जाएगा। जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 1455 जोड़ों का विवाह कराने का लक्ष्य निर्धारित है। इसके लिए करीब तीन माह पहले ही बजट और लक्ष्य स्वीकृत हो चुका था। आयोजन के लिए टेंट व्यवस्था का टेंडर करीब 2.25 करोड़ रुपये और उपहार समेत अन्य सामान की आपूर्ति का टेंडर करीब 3 करोड़ रुपये का था。
टेंडर प्रक्रिया
टेंट के ऑनलाइन टेंडर में पांच फर्मों ने हिस्सा लिया था, जबकि सामग्री आपूर्ति के लिए 11 फर्मों ने आवेदन किया था। प्रक्रिया पूरी होने के बाद टेंट का काम फिरोजाबाद की जायसवाल टेंट हाउस और सामग्री आपूर्ति का ठेका बरेली की शिवांश इंटरप्राइजेस को मिला था।
शिकायत और जांच
इसी बीच बदायूं की खुराना टेंट हाउस ने टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए शासन, मंडलायुक्त और जिलाधिकारी से शिकायत की। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने एडीएम सिटी, एडीएम न्यायिक और सिटी मजिस्ट्रेट की तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर जांच कराई। जांच में सामग्री आपूर्ति के टेंडर में कुछ जरूरी दस्तावेजों को लेकर कमियां सामने आईं। इसमें शपथपत्र अपलोड नहीं करने और हार्ड कॉपी जमा नहीं करने जैसी आपत्तियां शामिल थीं। वहीं, टेंट के टेंडर में पहले से क्वालिफाई फर्म से जुड़े दस्तावेज भी जांच के दौरान सामने आए। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने दोनों टेंडर निरस्त करने के निर्देश दिए।
नई प्रक्रिया
जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधांश शेखर ने बताया कि डीएम के निर्देश पर पुराने दोनों टेंडर निरस्त कर दिए गए हैं। अब टेंट व्यवस्था और उपहार समेत अन्य सामग्री की खरीद के लिए जेम पोर्टल के जरिए नए सिरे से ऑनलाइन टेंडर कराया जाएगा। नई प्रक्रिया पूरी होने के बाद सामूहिक विवाह के आयोजन की नई तारीख तय की जाएगी। पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रक्रिया जल्द पूरी करने का प्रयास किया जा रहा है।
सामान्य प्रश्न
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