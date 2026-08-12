Bareily News: लेटे हुए हनुमान मंदिर में जल्द शुरू होगा निर्माण : डीएम
Bareily News: रामगंगा चौबारी में स्थित लेटे हुए हनुमान जी मंदिर में सुविधाएं बढ़ाने का काम तेजी से हो रहा है। मल्टीपरपज हॉल, शौचालय, और बोरिंग का काम पूरा हो गया है। डीएम अविनाश सिंह ने निर्माण का निरीक्षण किया और बचे कार्यों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया।
Bareily News: रामगंगा चौबारी स्थित लेटे हुए हनुमान जी मंदिर में सुविधाएं बढ़ाने का काम तेजी से चल रहा है। मंदिर परिसर में मल्टीपरपज हॉल, शौचालय, इंटरलॉकिंग, बैठने के लिए बेंच, पेड़-पौधे और बोरिंग का काम पूरा हो चुका है। अब मंदिर के प्रवेश द्वार का निर्माण जल्द शुरू कराया जाएगा। डीएम अविनाश सिंह ने मंगलवार को मंदिर पहुंचकर निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और अब तक हुए काम की प्रगति देखी। उन्होंने अधिकारियों को बचे हुए निर्माण कार्यों को तय समय में पूरा कराने के निर्देश दिए। इस दौरान डीएम ने मंदिर पूजा-अर्चना कर दर्शन किए।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।