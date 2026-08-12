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Bareily News: लेटे हुए हनुमान मंदिर में जल्द शुरू होगा निर्माण : डीएम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: रामगंगा चौबारी में स्थित लेटे हुए हनुमान जी मंदिर में सुविधाएं बढ़ाने का काम तेजी से हो रहा है। मल्टीपरपज हॉल, शौचालय, और बोरिंग का काम पूरा हो गया है। डीएम अविनाश सिंह ने निर्माण का निरीक्षण किया और बचे कार्यों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया।

Bareily News: लेटे हुए हनुमान मंदिर में जल्द शुरू होगा निर्माण : डीएम

Bareily News: रामगंगा चौबारी स्थित लेटे हुए हनुमान जी मंदिर में सुविधाएं बढ़ाने का काम तेजी से चल रहा है। मंदिर परिसर में मल्टीपरपज हॉल, शौचालय, इंटरलॉकिंग, बैठने के लिए बेंच, पेड़-पौधे और बोरिंग का काम पूरा हो चुका है। अब मंदिर के प्रवेश द्वार का निर्माण जल्द शुरू कराया जाएगा। डीएम अविनाश सिंह ने मंगलवार को मंदिर पहुंचकर निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और अब तक हुए काम की प्रगति देखी। उन्होंने अधिकारियों को बचे हुए निर्माण कार्यों को तय समय में पूरा कराने के निर्देश दिए। इस दौरान डीएम ने मंदिर पूजा-अर्चना कर दर्शन किए।

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