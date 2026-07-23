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Bareily News: फरीदपुर में मंदबुद्धि किशोरी से गैंगरेप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: फरीदपुर में मंदबुद्धि किशोरी के साथ दो लोगों ने दुष्कर्म किया। किशोरी की भाभी जब घर पहुंची, तब उसने आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप की तहरीर की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है।

Bareily News: फरीदपुर में मंदबुद्धि किशोरी से गैंगरेप

Bareily News: एक महीने से जफर के घर काम करने जा रही थी किशोरी अकेला पाकर जफर किशोरी के घर में घुस आया

फरीदपुर, संवाददाता।

घटना का विवरण

घर में अकेली रह रही मंदबुद्धि किशोरी से दो लोगों ने दुष्कर्म किया। किशोरी की भाभी जब घर पहुंची तो उसकी अवस्था देखकर शोर मचाया तो मचाया तो लोगों की भीड़ लग गई। परिवार वालों ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उससे मारपीट की। किशोरी की भाभी ने दोनों आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप की तहरीर दी है।

किशोरी का परिवार

फरीदपुर के एक मोहल्ले रह रही 15 वर्षीय किशोरी मंदबुद्धि है। वह घर पर अपनी भाभी के साथ घर में रह रही थी। जबकि उसके परिवार के अन्य लोग दूसरे राज्य में रहकर मजदूरी करते हैं। बीते एक महीने से किशोरी मोहल्ले में कारचोबी का काम करने वाले जफर (30) के घर जाकर काम करती थी। जफर हेल्पर के काम के लिए उसे 50 रुपये मजदूरी में देता था। आरोप है कि गुरुवार को किशोरी की भाभी पड़ोसी के घर में गई थी। तभी मोहल्ले का जफर घर में उसके घर में घुस आया। आरोप है कि जफर ने किशोरी से दुष्कर्म किया। इसी दौरान जफर का साथी अयान (17) वहां पहुंच गया। उसने भी किशोरी को अपनी हवस का शिकार बनाया। गैंगरेप के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। तभी किशोरी की भाभी भी मौके पर पहुंच गई। किशोरी को निर्वस्त्र हालत में देखकर उसके होश उड़ गए। इस दौरान किशोरी ने अपनी भाभी को आपबीती बताई। जिसके बाद उसकी भाभी किशोरी को थाने ले गई। उसने दोनों आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप की तहरीर दी। इंस्पेक्टर राधेश्याम ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कठोर कार्रवाई की जाएगी।

सामान्य प्रश्न

किसकी भाभी ने थाने में तहरीर दी?
किशोरी की भाभी ने दोनों आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप की तहरीर दी।
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