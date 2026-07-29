Bareily News: चचेरे भाई के अंतिम संस्कार में गया था पिता, बेटी को बहला फुसला कर साथ ले गया युवक

Bareily News: हाफिजगंज। एक ग्रामीण अपने अपने चचेरे भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गया था। इसी बीच उसकी नाबालिग बेटी को अकेला देख एक युवक अपने दोस्त के साथ वहां आया और उसकी बेटी को बहला फुसला कर अपने साथ लेइ गया। घटना की रिपोर्ट थाना हाफिजगंज में दर्ज करायी गयी है। हाफिजगंज थाना क्षेत्र के एक गांव मे रहने वाले एक ग्रामीण ने बताया कि 27 जुलाई को वह अपने चचेरे भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए रामगंगा घाट, बरेली गए थे। इसी उनकी 16 वर्षीय पुत्री घर पर मौजूद थी। आरोप है कि शाम को नवाबगंज कस्बे के मोहल्ला काहरान निवासी राहुल अपने एक अज्ञात साथी के साथ मोटरसाइकिल से वहां आया और उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया।