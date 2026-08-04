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Bareily News: मोबाइल के लिए पैसे नहीं दिए तो किशोर ने मौत को गले लगाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: बहेड़ी में एक किशोर ने मां से मोबाइल खरीदने के लिए पैसे नहीं मिलने पर जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। घर में कोहराम मच गया। किशोरों में मोबाइल की लत इतनी बढ़ती जा रही है कि वे उसे प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

Bareily News: मोबाइल के लिए पैसे नहीं दिए तो किशोर ने मौत को गले लगाया

Bareily News: बहेड़ी। मोबाइल के लिए मां ने पैसे देने को मना कर दिया तो किशोर ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। किशोर की मौत से घर में कोहराम मच गया। मोबाइल की लत किशोरों और बच्चों में इतनी हावी होती जा रही है कि वह उसे पाने के लिए कोई भी कदम उठा ले रहे है। देवरनिया थाना क्षेत्र के गांव दोपहरिया में एक ऐसी ही घटना हो गई। राजेंद्र पाल के 16 वर्षीय पुत्र नितिन ने अपनीे मां से मोबाइल खरीदने के लिए पैसे मांगे तो मां ने उसे मोबाइल के लिए पैसे देने से मना कर दिया। इससे नाराज नितिन ने जहरीला पदार्थ खा लिया जिससे उसकी तबियत बिगड़ गई।

उसे आनन फानन में परिजन भोजीपुरा के एक अस्पताल ले गए जहां उसकी मौत हो गई। उसकी मौत हो जाने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। उसकी मौत हो जाने पर उसके घर में कोहराम मच गया।

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