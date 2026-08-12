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Bareily News: खण्ड शिक्षा अधिकारी के सामने शिक्षा मित्रों की समस्याएं रखीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: फोटो बहेड़ी। शिक्षामित्र संघ के ने खण्ड शिक्षा अधिकारी के सामने शिक्षा मित्रों की समस्याएं रखी। शिक्षामित्र संगठन के लोगों ने शिक्षामित्रों की मासिक

Bareily News: खण्ड शिक्षा अधिकारी के सामने शिक्षा मित्रों की समस्याएं रखीं

Bareily News: बहेड़ी। शिक्षामित्र संघ ने खंड शिक्षा अधिकारी के सामने शिक्षामित्रों की समस्याएं रखीं। शिक्षामित्र संगठन के लोगों ने शिक्षामित्रों की मासिक पावना समय से पहुंचने, पिछले खंड शिक्षा अधिकारी के स्थानांतरण के कारण 'मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा कार्ड के आवेदकों की पेंडेंसी खत्म करने, पिछले काफी दिन से खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लंबित समस्याओं के समाधान की मांग रखी। इस पर खंड शिक्षा अधिकारी अवनीश प्रताप ने समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया। बीईओ से मुलाकात करने वालों में विजय पाल कश्यप, संजीव कुमार गंगवार, खालिद ख़ान, रवि प्रकाश, संजय सिंह, दुर्गा प्रसाद यादव, हरनेक सिंह, फाजिल हुसैन, राजकुमार गंगवार, हसनैन, राजेंद्र प्रसाद, रघुवीर सिंह, सुनीता गंगवार, संजेश पाल सिंह, भजन लाल आदि मौजूद रहे।

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