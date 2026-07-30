Bareily News: उत्कृष्ट कार्य करने वाले जीवनधारा पुनर्वास एवं शोध संस्थान के शिक्षक सम्मानित
Bareily News: गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पांचाल नगरी बौद्धिक एवं सांस्कृतिक संगठन ने विशेष बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ‘जीवनधारा पुनर्व
Bareily News: गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पांचाल नगरी बौद्धिक एवं सांस्कृतिक संगठन ने विशेष बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ‘जीवनधारा पुनर्वास एवं शोध संस्थान’ के शिक्षकों को सम्मानित किया। संगठन अध्यक्ष संजय नेगी ने समस्त शिक्षकों को स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। संस्थान के प्रशासन प्रमुख हर्ष चौहान सहित सोनल भाटिया, सोनम पांडे, रुखसार खान सहित सभी शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रो. अमिताभ मिश्रा एवं निदेशिका शाश्वती नंदा, केबीएम सिंह, कैलाश नयाल एवं पंकज सिंह आदि मौजूद रहे।
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