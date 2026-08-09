Bareily News: छेड़छाड़ का आरोप लगाकर किया ब्लैकमेल, वसूले दो लाख
Bareily News: सुभाषनगर पुलिस ने शिक्षक को छेड़छाड़ और दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है। महिला ने आरोपी पर दो लाख रुपये वसूलने के बाद और एक लाख रुपये की मांग करने का आरोप है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की।
Bareily News: छेड़छाड़ और दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर शिक्षक को ब्लैकमेल करने के आरोप में सुभाषनगर पुलिस ने महिला को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। आरोपी महिला पर धमकी देकर दो लाख रुपये वसूलने के बाद एक लाख रुपये की मांग करने का आरोप है। साउथ सिटी कॉलोनी निवासी अरुण कुमार ने 25 जुलाई को इस संबंध में थाना सुभाषनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
महिला द्वारा की गई शिकायत
अरुण ने पुलिस को बताया कि उसके मित्र श्रीकृष्ण गुप्ता का करगैना में मकान है। उन्होंने मकान की सफाई कराने को कहा तो उन्होंने पूर्व में अपने घर में काम कर चुकी करगैना में रहने वाली सरोज कश्यप को 17 जून को बुलाया था। सरोज ने अगले दिन सफाई करने की बात कही और उनसे कॉलोनी के गेट तक अपनी स्कूटी से छोड़ देने को कहा। सरोज को छोड़ने के बाद वह अपने घर आ गए, लेकिन इसके बाद उसने फोन करके अरुण पर छेड़छाड़ का झूठा आरोप लगा दिया। दो लाख रुपये न देने पर एसएसपी ऑफिस में शिकायत करके दुष्कर्म के मामले में जेल भिजवाने की धमकी दी। साथ ही मोहल्ले में आकर बदनाम करने की धमकी देते हुए दो लाख रुपये की मांग की। बदनामी और मुकदमे में फंसने के डर से अरुण ने सरोज को 80 हजार रुपये दे दिए। इसके बाद भी अलग-अलग नंबरों से फोन कर धमकाने का सिलसिला जारी रहा। पीड़ित का आरोप है कि बाद में उसने दो-तीन बार में दो लाख रुपये सरोज को दे दिए। इसके बावजूद उसने एक लाख रुपये की और मांग शुरू कर दी। इस संबंध में उन्होंने पुलिस को ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध कराई थी। शनिवार को पुलिस ने आरोपी महिला सरोज कश्यप को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया।
ई रिक्शा चालक से भी मांगे थे दो लाख
सरोज के खिलाफ एक जून को बिरिया नरायनपुर निवासी ई रिक्शा चालक राहुल ने भी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। राहुल का आरोप था कि 20 मई को सरोज उनका ई रिक्शा लेकर गई थी। रास्ते में कई जगह सरोज ने ई रिक्शा रुकवाने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने सीधे ग्रेटर कैलाश कॉलोनी के पास आकर ही रोका। सरोज ने उनका 300 रुपये किराया भी नहीं दिया और देख लेने की धमकी दी। बाद में उनके खिलाफ थाने में शिकायत कर दी और दो लाख रुपये की मांग की। इस मामले में भी उसके खिलाफ चार्जशीट लगाई गई है।
सामान्य प्रश्न
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