Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bareily News: स्वस्थ्य जीवन के लिए जागरूक किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
Follow us on Google News
share

Bareily News: फोटोबहेड़ी। केसर इंटर कॉलेज में स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वस्थ्य जीवन जीने के लिए जागरूक किया गया। इस मौके जल संचयन और बीमारियों को रोकने के लिए प्रेरित किया गया। नगर पालिका के ब्रांड एम्बेसडर रवि...

Bareily News: स्वस्थ्य जीवन के लिए जागरूक किया

Bareily News: फोटो बहेड़ी। केसर इंटर कॉलेज में स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वस्थ्य जीवन जीने के लिए जागरूक किया गया। इस मौके जल संचयन और बीमारियों को रोकने के लिए प्रेरित किया गया।नगर पालिका के ब्रांड एम्बेसडर रवि रंजन और जय चौबे ने वर्षा जल संचयन करने का संकल्प दिलाया। उन्होंने डायरिया सहित बीमारियों के रोकथाम के तरीके बताए। राष्ट्रपति पुरुस्कार प्राप्त प्रिंसिपल रवि शर्मा ईको क्लब के बच्चों से एक पेड़ लगाकर सेल्फी लेने को कहा। शिक्षक इंद्रजीत ने कहा खुद भी प्लास्टिक का प्रयोग ने करे और अपने आसपास के लोगों को भी प्लास्टिक का प्रयोग न करने के लिए सभी लोग जागरूक करे।

ये भी पढ़ें:Jamshedpur News: जेकेएस कॉलेज में सफाई अपनाओ, बीमारी भगाओ अभियान के तहत विद्यार्थियों ने की ऑनलाइन सहभागिता

इस मौके पर जयेन्द्र वर्मा,चंद्रभानु सिंह,सतीश,सत्यवीर आदि मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bareily News Bareily Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।