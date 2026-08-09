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Bareily News: किसान नेता की मौत के मामले में परिजन ने नहीं दी तहरीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: किसान नेता शोएब रजा की संदिग्ध मौत के मामले में परिवार ने पुलिस को अभी तक तहरीर नहीं दी है। शोएब के दोस्त नदीम खान और नदीम मंसूरी का अस्पताल में इलाज जारी है। शोएब के भाई ने हत्या के आरोप लगाए हैं, जबकि पुलिस ने मामला दर्ज करने के लिए तहरीर का इंतजार किया है।

Bareily News: किसान नेता की मौत के मामले में परिजन ने नहीं दी तहरीर

Bareily News: किसान नेता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले में उनके परिवार वालों ने अब तक पुलिस को तहरीर नहीं दी है। वहीं, अस्पताल में भर्ती उनके दोनों दोस्तों का उपचार अभी जारी है। भारतीय किसान यूनियन (महात्मा टिकैत) के तराई क्षेत्र के महासचिव बहेड़ी के मोहल्ला मोहम्मदपुर निवासी 30 वर्षीय शोएब रजा, शेखूपुर निवासी 40 वर्षीय नदीम खान और 30 वर्षीय नदीम मंसूरी दोस्त हैं। बुधवार रात वे सभी घूमने निकले थे। गुरुवार को अलग-अलग समय पर तीनों की हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां शोएब रजा को मृत घोषित कर दिया गया। उनके दोनों दोस्त नदीम खान और नदीम मंसूरी अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं।

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वहीं, शोएब के भाई शाजेब जहर देकर उनकी हत्या करने का आरोप लगा रहे लेकिन अब तक इस मामले में कोई तहरीर नहीं दी गई है। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

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