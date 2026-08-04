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Bareily News: संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, हत्या की आशंका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: गुलडिया/बरसेर। थाना सिरौली के गांव मोहर सिंह गौंटिया में एक वृद्धा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस व फोरेंसिक टीम ने साक्

Bareily News: संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, हत्या की आशंका

Bareily News: गुलडिया/बरसेर। थाना सिरौली के गांव मोहर सिंह गौंटिया में एक वृद्धा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई है। गांव मोहर सिंह गौंटिया के राम प्रसाद की पहली पत्नी से कोई संतान नहीं थी। तभी वह बिहार की रीना से शादी की। रीना के दो लड़के नरेश पाल और कुंवरपाल हैं। कुंवरपाल का मानसिक संतुलन ठीक न रहने के कारण उसकी पत्नी के साथ तलाक हो गया। वह अपनी मां रीना के साथ रहता था। रीना अपने घर में अलग रहती थी。

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जांच की स्थिति

बड़े बेटे नरेश पाल की पत्नी धनदेई ने बताया कि पिछले तीन-चार दिनों से रीना को बुखार आ रहा था। किसी झोलाछाप से दवा ली थी। बीती रात खाना खाने के बाद रीना की तबियत अचानक खराब हो गई और उसकी मौत हो गई। जांच में मृतक के चेहरे व गले पर चोट के निशान पाए गए हैं। ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई है। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

जमीन विवाद

जमीन को लेकर हुआ था झगड़ा : राम प्रसाद पर 60 बीघा जमीन थी। अब रीना और दोनों बेटों के नाम जमीन हो गई है। कुंवरपाल की मानसिक स्थिति ठीक न होने से नरेश पाल खेती करता है। सोमवार शाम को भी जमीन को लेकर झगड़ा हुआ था।

वर्जन

अभी कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारण का पता चलेगा। जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। - रोहित सिंह, थाना अध्यक्ष सिरौली

सामान्य प्रश्न

गांव मोहर सिंह गौंटिया में वृद्धा की संदिग्ध मौत किस वजह से हुई?
बुजुर्ग महिला की मौत बुखार आने के बाद अचानक खराब स्थिति में हो गई।
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