Bareily News: भुगतान के लिए दर-दर भटक रहे किसान : राकेश गंगवार
Bareily News: नवाबगंज में गन्ना किसानों को पिछले दो वर्षों से उनके भुगतान का इंतजार है। भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए राकेश गंगवार ने कहा कि किसान दर-दर भटक रहे हैं और स्थानीय नेता उनका दर्द नहीं समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह किसानों के मुद्दों को उठाते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूत करेंगे।
Bareily News: नवाबगंज। गन्ना किसानों को पिछले दो वर्षों से भुगतान नहीं मिला है। इसके लिए वह दर-दर भटक रहे हैं। उन्हें भुगतान दिलाने के बजाय स्थानीय नेता हवा-हवाई दावे कर रहे हैं। यह कहना है हाल ही में भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए राकेश गंगवार का। सोमवार को पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि किसान दो साल के गन्ना भुगतान को लेकर इधर-उधर भटक रहे हैं लेकिन उसकी कोई नहीं सुन रहा है। क्षेत्र के नेताओं ने किसानों का दर्द समझने की कोशिश नहीं की। वह खुद गन्ना किसान हैं। वर्ष 2015 में उन्होंने चुनाव लड़ा और गन्ना समिति के डायरेक्टर चुने गए थे।
उन्होंने क्षेत्र के नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति को गन्ना समिति का चेयरमैन बना दिया गया, जिसने कभी भी गन्ने की राजनीति नहीं की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिना कांग्रेस पार्टी के किसी की सरकार नहीं बनेगी। उनकी कोशिश रहेगी कि वह क्षेत्र में पार्टी का संगठन खड़ा करेंगे और गन्ना किसानों की आवाज उठाते रहेंगे। उन्होंने राहुल गांधी को देश का भविष्य बताते हुए कहा कि देश की जनता उनकी ओर आशा भरी नजरों से देख रही है। इस दौरान अधिवक्ता अजय गंगवार भी मौजूद रहे।
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