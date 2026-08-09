Bareily News: उर्स में लंगर कमेटी के सदस्य की अचानक हुई मौत
Bareily News: बरेली। आला हजरत कुल में लंगर व्यवस्था में शामिल 35 वर्षीय इसरार हुसैन की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। वह उर्स में लंगर लेकर आए थे। अचानक बेहोश हो
Bareily News: आला हजरत कुल में लंगर व्यवस्था में शामिल 35 वर्षीय इसरार हुसैन की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। वह उर्स में लंगर लेकर आए थे। अचानक बेहोश होकर गिरने पर साथी उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि इसरार हुसैन लंगर कमेटी के सदस्य थे और उर्स में लंगर की व्यवस्था में सहयोग कर रहे थे। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। आनन-फानन में उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना की सूचना मिलने पर दरगाह आला हजरत के सज्जादानशीन मुफ्ती अहसन मियां ने इसरार हुसैन के इंतकाल पर गहरा दुख जताया और उनकी मगफिरत के लिए दुआ की।
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