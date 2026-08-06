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Bareily News: परामर्श केंद्र में सात दम्पतियों का कराया मिलन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: आंवला। थाना परिसर में परामर्श केंद्र पर सलाहकारों ने सात दम्पतियों का सुलाह और समझौते के आधार पर मिलन कराया। अध्यक्ष जय गोविन्द सिंह ने बताया कि चांदन

Bareily News: परामर्श केंद्र में सात दम्पतियों का कराया मिलन

Bareily News: आंवला।थाना परिसर में परामर्श केंद्र पर सलाहकारों ने सात दम्पतियों का सुलाह-समझौते के आधार पर मिलन कराया। अध्यक्ष जय गोविन्द सिंह ने बताया कि चांदनी पत्नी अजय, काजल पत्नी अमन चौहान, तबस्सुम, राधा पत्नी कुंवरपाल, रेनू पत्नी अनुज कुमार, हिना पत्नी वाहिद खान, रूबी शर्मा पत्नी केशव शर्मा का मिलन कराया गया। अब तक कुल 175 परिवारों का पुनर्मिलन कराया जा चुका है। सदस्यों में रमाकांत तिवारी एडवोकेट, रामदीन सागर, योगेश माहेश्वरी, रजिया सुल्तान, शोखी अग्रवाल, सीमा रजा, शोभना अग्रवाल, महिला उप निरीक्षक अंजू कुमारी मौजूद रहीं।

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