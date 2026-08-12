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Bareily News: गमला प्रतियोगिता में बच्चों ने दिखाई रचनात्मकता, दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: बरेली के सरस्वती शिशु मंदिर, नैनीताल मार्ग में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के लिए गमला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने रचनात्मक गमले तैयार कर कचरे से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। प्रतियोगिता का मूल्यांकन बरेली संभाग के अधिकारियों ने किया। प्रधानाचार्य संजीव कुमार पाण्डेय ने प्रतियोगिताओं की महत्वता बताई।

Bareily News: गमला प्रतियोगिता में बच्चों ने दिखाई रचनात्मकता, दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

Bareily News: बरेली। सरस्वती शिशु मंदिर, नैनीताल मार्ग में विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और प्रकृति के प्रति प्रेम विकसित करने के उद्देश्य से गमला प्रतियोगिता आयोजित की गई। बच्चों ने आकर्षक एवं सृजनात्मक गमले तैयार किए। विद्यार्थियों ने कचरे से कंचन और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। प्रतियोगिता का मूल्यांकन बरेली संभाग के जिला समन्वयक सुनील कुमार सिंह पुंडीर एवं बबीता राय ने किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य संजीव कुमार पाण्डेय ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारती हैं।

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