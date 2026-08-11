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Bareily News: ताइक्वांडो में हर्षिता और मोहसिन समेत चार ने जीते स्वर्ण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: बरेली के महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय में हुई ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पद्मावती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने चार स्वर्ण और तीन रजत पदक जीते। विद्यालय के चेयरमैन और शिक्षकों ने सभी छात्रों को बधाई दी।

Bareily News: ताइक्वांडो में हर्षिता और मोहसिन समेत चार ने जीते स्वर्ण

Bareily News: बरेली। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय में आयोजित जिला स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पद्मावती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया। कोच कपिल भाटिया और प्रियंका कन्नौजिया के मार्गदर्शन में विद्यालय के सात खिलाड़ियों ने चार स्वर्ण और तीन रजत पदक जीते। स्वर्ण पदक मोहसिन हुसैन, तौहीद रजा, मोहम्मद आतिफ और हर्षिता जोशी ने जीते, जबकि हामी जैदी, उदिक्ष शर्मा और आलोक गंगवार ने रजत पदक हासिल किए। वहीं, माधवराव सिंधिया स्कूल में संगम कला ग्रुप की गायन प्रतियोगिता में विद्यालय की कक्षा नौ की छात्रा त्वंशिका कुंडले ने सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया। विद्यालय के चेयरमैन पारूष अरोरा, प्रधानाचार्य ममता सक्सेना सहित शिक्षकों ने विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं।

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