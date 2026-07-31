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Bareily News: ड्रेस पहनकर नहीं आने पर छात्र को वापस लौटाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: बरसेर। एक छात्र को ड्रेस बिना पहने स्कूल जाने पर एक शिक्षक ने घर वापस लौटा दिया, मामले की शिकायत की गई है।

Bareily News: ड्रेस पहनकर नहीं आने पर छात्र को वापस लौटाया

Bareily News: बरसेर, संवाददाता।एक छात्र को ड्रेस बिना पहने स्कूल जाने पर एक शिक्षक ने घर वापस लौटा दिया, मामले की शिकायत की गई है।ब्लाक रामनगर के गांव नबाबपुरा के इस्लाम का बेटा अमन व्योंधन खुर्द के सरकारी स्कूल में कक्षा छह का छात्र है। आरोप है कि बुधवार को बच्चे की ड्रेस घर पर धोकर डाल दी गई थी, इसलिए बच्चा बिना ड्रेस के ही स्कूल चला गया। शिक्षक ने बच्चे एक नहीं सुनी और वापस घर लौटा दिया। अध्यापक के इस व्यवहार से लोगों में रोष व्याप्त है। खंड शिक्षा अधिकारी रामनगर राजेश कुमार का कहना है कि मामले की जानकारी नहीं है।

जांच कराई जाएगी अगर मामला सही है तो कार्रवाई की जाएगी।

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