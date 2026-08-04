Bareily News: छात्र हितों को लेकर बरेली कॉलेज में सछास ने धरना प्रदर्शन किया

Bareily News: छात्र हितों और बरेली कॉलेज की विभिन्न समस्याओं को लेकर समाजवादी छात्र सभा, बरेली महानगर के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कॉलेज परिसर में धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान खेल मैदान को राजनीतिक एवं सरकारी कार्यक्रमों के लिए दिए जाने का विरोध करते हुए खेल गतिविधियां दोबारा शुरू कराने, मैदान के आधुनिकीकरण कराने, आजाद छात्रावास की मरम्मत कर उसे शीघ्र संचालित कराने, चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा को सम्मानपूर्वक स्थापित करने तथा छात्रसंघ चुनाव बहाल कराने की मांग की गई। धरने के दौरान उप प्राचार्य प्रो. वंदना शर्मा और प्रो. इंदीवर चौहान ने धरना-प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर छात्र प्रतिनिधियों से वार्ता की। कॉलेज प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर समस्याओं के समाधान की दिशा में प्रभावी कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कुछ समय मांगा।