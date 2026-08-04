Bareily News: छात्र हितों को लेकर बरेली कॉलेज में सछास ने धरना प्रदर्शन किया
Bareily News: समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने बरेली कॉलेज में छात्रों के हितों को लेकर धरना-प्रदर्शन किया। उन्होंने खेल मैदान के राजनीतिक उपयोग का विरोध किया, खेल गतिविधियों को पुनः शुरू करने, छात्रावास की मरम्मत और छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग की। कॉलेज प्रबंधन ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।
Bareily News: छात्र हितों और बरेली कॉलेज की विभिन्न समस्याओं को लेकर समाजवादी छात्र सभा, बरेली महानगर के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कॉलेज परिसर में धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान खेल मैदान को राजनीतिक एवं सरकारी कार्यक्रमों के लिए दिए जाने का विरोध करते हुए खेल गतिविधियां दोबारा शुरू कराने, मैदान के आधुनिकीकरण कराने, आजाद छात्रावास की मरम्मत कर उसे शीघ्र संचालित कराने, चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा को सम्मानपूर्वक स्थापित करने तथा छात्रसंघ चुनाव बहाल कराने की मांग की गई। धरने के दौरान उप प्राचार्य प्रो. वंदना शर्मा और प्रो. इंदीवर चौहान ने धरना-प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर छात्र प्रतिनिधियों से वार्ता की। कॉलेज प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर समस्याओं के समाधान की दिशा में प्रभावी कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कुछ समय मांगा।
महानगर अध्यक्ष पाल विक्रांत सिंह ने कहा कि संगठन छात्र हितों और कॉलेज की गरिमा से जुड़े मुद्दों पर लगातार संघर्ष करता रहेगा। कहा कि महाविद्यालय प्रशासन द्वारा मांगे गए समय का सम्मान किया जाएगा, लेकिन तय अवधि में कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। धरना-प्रदर्शन में प्रदेश सचिव सछास संजय मेवाती, महानगर महासचिव अमन यादव, महानगर अध्यक्ष सयुस दीपक यादव, जिलाध्यक्ष सलोवा भुवनेश यादव, प्रदेश सचिव राशिद मेवाती, जावेद मलिक, शिवप्रताप सिंह यादव, मोंटी शुक्ला, रजत मिश्रा समेत बड़ी संख्या में छात्र एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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