Bareily News: मिशन ग्लोबल एकेडमी में छात्र संसद का गठन
Bareily News: फोटो बहेड़ी। मिशन ग्लोबल एकेडमी सिंधोरा रिछा में छात्र-संसद का गठन किया गया।
Bareily News: बहेड़ी। मिशन ग्लोबल एकेडमी सिंधोरा रिछा में छात्र-संसद का गठन किया गया। छात्र-छात्राओं को उनके कर्तव्यों की शपथ दिलाई गई। इस कार्यक्रम में विद्यालय संरक्षक आरके सक्सेना ने हेड बॉय रवि गंगवार व हेड गर्ल दीप्ति गंगवार को पटि्टयां एवं बैज पहनाए। ब्लू हाउस कैप्टन मोहम्मद सुभान तथा वाइस कैप्टन मदीहा, ग्रीन हाउस के कैप्टन मोहम्मद समीर तथा वाइस कैप्टन स्वाति, रेड हाउस के कैप्टन जैनुल तथा वाइस कैप्टन उरुषा, येलो हाउस के कैप्टन अंकित गंगवार तथा वाइस कैप्टन टिंकी कुमारी को पट्टिका पहनाकर बैज लगाए। डिसिप्लिन इंचार्ज अयान गौस व आरिश खान, कल्चरल इंचार्ज काव्या सिंह व असफा खान, स्पोर्ट इंचार्ज अरशान व मोहतशिम ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली।
इस अवसर पर विद्यालय प्रधानाचार्य बीके कश्यप, उप प्रधानाचार्य मोबिन मलिक, निदेशक अमित देओल, हरीश कुमार, एनआर मौर्य, सतपाल, मोहम्मद जुनैद, असलम, अमित सिंह, नरेश कुमार, शाजिया, मुस्कान, रुचि मिश्रा, गीता कश्यप, काजल, शिवांगी आदि शिक्षक-शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं।
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