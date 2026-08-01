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Bareily News: दबंगों ने छात्र को पीटकर किया बेहोश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: 28 जुलाई को कोचिंग पढ़कर लौट रहे 15 वर्षीय मनीष कुमार सिंह को दबंगों ने मारकर बेहोश कर दिया। मामले की रिपोर्ट थाना कैंट में दर्ज हुई है। आरोपियों ने मनीष के सिर, गर्दन और प्राइवेट पार्ट पर वार किया। उसे पुलिस ने एंबुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया।

Bareily News: दबंगों ने छात्र को पीटकर किया बेहोश

Bareily News: कोचिंग पढ़कर लौट रहे छात्र को दबंगों ने पीटकर बेहोश कर दिया। इस मामले में थाना कैंट में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। चौबारी निवासी कृपाल सिंह ने पुलिस को बताया कि 28 जुलाई को उनका 15 वर्षीय बेटा मनीष कुमार सिंह कोचिंग पढ़कर लौट रहा था। गांव के प्रधान पप्पू के घर के पास आदित्य और दो अज्ञात से उसकी कहासुनी हो गई। इस पर आरोपियों ने उससे मारपीट की और सिर व गर्दन में डंडे से प्रहार किया। उसके प्राइवेट पार्ट पर भी लातें मारीं, जिससे वह बेहोश हो गया। मौके पर पहुंची यूपी 112 पुलिस ने एंबुलेंस से उसे जिला अस्पताल भिजवाया।

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अब इस मामले में उन्होंने आदित्य और दो अज्ञात पर थाना कैंट में रिपोर्ट लिखाई है।

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