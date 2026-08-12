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Bareily News: आवारा कुत्ते को पकड़ने को चला नगर निगम का रेस्क्यू अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: बरेली के शास्त्री मार्केट में प्रेमनगर थाना क्षेत्र में सोमवार को आवारा कुत्तों ने हमला किया। व्यापारी नेता बलदेव नागपाल के साथ कई लोग प्रभावित हुए। नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए कुछ कुत्तों को पकड़ा। व्यापारियों ने स्थायी समाधान की मांग की।

Bareily News: आवारा कुत्ते को पकड़ने को चला नगर निगम का रेस्क्यू अभियान

Bareily News: बरेली। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर स्थित शास्त्री मार्केट में सोमवार को आवारा कुत्तों के हमले से हड़कंप मच गया। एक कुत्ते ने व्यापारी नेता बलदेव नागपाल समेत कई लोगों पर हमला कर दिया। व्यापारी नेता को कुत्ते के काटने की जानकारी मिलते ही मार्केट के व्यापारियों में आक्रोश फैल गया था। मंगलवार को नगर निगम ने अभियान के तहत कई आवारा कुत्तों को पकड़ा है।

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समस्या पर चर्चा

सोमवार को शास्त्री मार्केट के व्यापारी एकत्र हुए और मामले की जानकारी पार्षद राजेश अग्रवाल को दी थी। सूचना मिलने पर वह मार्केट पहुंचे और व्यापारियों से बातचीत की। उन्होंने व्यापारियों को कार्रवाई का आश्वासन दिया था कि नगर निगम के उच्च अधिकारियों से मिलकर अभियान शुरू किया जाएगा। राजेश अग्रवाल ने कहा कि शहर में बढ़ रही आवारा कुत्तों की समस्या को नगर निगम की बैठक में प्रमुखता से उठाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से मांग की कि लोगों पर हमला करने वाले कुत्तों को जल्द पकड़कर उनका इलाज कराया जाए और निर्धारित सेंटर भेजा जाए। उन्होंने कहा कि बाजारों और रिहायशी इलाकों में लगातार बढ़ रही कुत्तों की संख्या से लोगों की सुरक्षा प्रभावित हो रही है। इसलिए केवल शिकायतों के बाद कार्रवाई के बजाय स्थायी समाधान की जरूरत है।

व्यापारियों की मांग

मंगलवार को नगर निगम की टीम शास्त्री मार्केट पहुंची और आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए रेस्क्यू अभियान शुरू किया। व्यापारियों का कहना है कि मार्केट में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। इससे दुकानदारों के साथ-साथ बाजार में आने वाले ग्राहकों में भी डर का माहौल बना हुआ था। व्यापारियों ने मांग की कि रेस्क्यू अभियान के साथ-साथ आवारा कुत्तों की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए, ताकि बाजारों में लोगों को सुरक्षित माहौल मिल सके。

सामान्य प्रश्न

बरेली के शास्त्री मार्केट में किस चीज ने हड़कंप मचाया?
बरेली के शास्त्री मार्केट में आवारा कुत्तों के हमले ने हड़कंप मचाया।
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