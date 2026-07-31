Bareily News: राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के ट्रायल 10 अगस्त को
Bareily News: नाग पंचमी के अवसर पर 16 और 17 अगस्त को गोरखपुर में श्री गुरु गोरखनाथ मंदिर में राज्य स्तरीय सीनियर प्राइजमनी कुश्ती प्रतियोगिता होगी। इसमें विजेताओं को ₹1.01 लाख तक के नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। ट्रायल 10 अगस्त को और वजन माप 15 अगस्त को होगा।
Bareily News: नाग पंचमी के अवसर पर 16 व 17 अगस्त को श्री गुरु गोरखनाथ मंदिर परिसर, गोरखपुर में राज्य स्तरीय सीनियर प्राइजमनी पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित होगी। प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश केसरी, कुमार और वीर अभिमन्यु वर्ग की कुश्तियां होंगी, जिनमें विजेताओं को ₹1.01 लाख तक के नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। जिला एवं मंडलीय टीम चयन के लिए ट्रायल 10 अगस्त को अपराह्न 3 बजे स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित होंगे। पहलवानों का वजन 15 अगस्त को रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम, गोरखपुर में किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।