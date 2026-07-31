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Bareily News: राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के ट्रायल 10 अगस्त को

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: नाग पंचमी के अवसर पर 16 और 17 अगस्त को गोरखपुर में श्री गुरु गोरखनाथ मंदिर में राज्य स्तरीय सीनियर प्राइजमनी कुश्ती प्रतियोगिता होगी। इसमें विजेताओं को ₹1.01 लाख तक के नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। ट्रायल 10 अगस्त को और वजन माप 15 अगस्त को होगा।

Bareily News: राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के ट्रायल 10 अगस्त को

Bareily News: नाग पंचमी के अवसर पर 16 व 17 अगस्त को श्री गुरु गोरखनाथ मंदिर परिसर, गोरखपुर में राज्य स्तरीय सीनियर प्राइजमनी पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित होगी। प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश केसरी, कुमार और वीर अभिमन्यु वर्ग की कुश्तियां होंगी, जिनमें विजेताओं को ₹1.01 लाख तक के नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। जिला एवं मंडलीय टीम चयन के लिए ट्रायल 10 अगस्त को अपराह्न 3 बजे स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित होंगे। पहलवानों का वजन 15 अगस्त को रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम, गोरखपुर में किया जाएगा।

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