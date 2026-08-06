Bareily News: इंडिया टुडे के सर्वे में टॉप-40 में एसआरएमएस मेडिकल कॉलेज

Bareily News: इंडिया टुडे ने वर्ष 2026 के अपने सर्वेक्षण में देश के सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में एसआरएमएस मेडिकल कॉलेज को 38वां स्थान दिया। एसआरएमएस मेडिकल कॉलेज पिछले नौ वर्षों से इंडिया टुडे के सर्वेक्षण में टॉप 40 में स्थान बना रहा है। इसके साथ ही इंडिया टुडे ने एसआरएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेजों के बीच 120वीं रैंक प्रदान की है। यह जानकारी एसआरएमएस ट्रस्ट के संस्थापक एवं चेयरमैन देव मूर्ति ने दी। उन्होंने कहा कि इंडिया टुडे की ओर से नवंबर 2025 से जून 2026 के बीच देश के सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज का सर्वेक्षण हुआ।

उनमें प्राप्त नंबरों के आधार पर संस्थानों की रैंकिंग की गई। पिछले दिनों जारी सर्वेक्षण में इंडिया टुडे ने एसआरएमएस मेडिकल कॉलेज को देश के सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेजों की श्रेणी में 38वां रैंक दिया। पत्रिका आउटलुक ने अपने सर्वे में देश के निजी मेडिकल कॉलेजों में एसआरएमएस को 11वां स्थान देने के साथ ही उ.प्र. में बेस्ट मल्टी सुपरस्पेशियलिटी हास्पिटल में एसआरएमएस को दूसरे पायदान पर रखा। आउटलुक के सर्वे में ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में एसआरएमएस मेडिकल कॉलेज को 14वां, ओंकोलॉजी में 17वां और कार्डियोलॉजी में 21वीं रैंक दी गई। मैगजीन द वीक ने नार्थ जोन के निजी मेडिकल कालेज की सूची में एसआरएमएस को चौथी रैंक प्रदान की। पत्रिका द वीक ने देश के निजी मेडिकल कॉलेजों में एसआरएमएस मेडिकल कॉलेज को 23वां स्थान देते हुए देश के सर्वश्रेष्ठ सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों की लिस्ट में एसआरएमएस को 40वां स्थान पर रखा।