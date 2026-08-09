Bareily News: कलश यात्रा के साथ श्रीराम कथा का हुआ शुभारंभ
Bareily News: बरेली के श्री रामायण मंदिर में 16 दिवसीय तुलसी जयंती समारोह चल रहा है। कार्यक्रम के पांचवें दिन कलश यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें 101 माताओं ने कलश धारण किए। भक्तों ने नाम संकीर्तन और पुष्प वर्षा के साथ उनका स्वागत किया। श्रीराम कथा 8 से 16 अगस्त तक व्यास धन्वंतरि जी द्वारा सुनाई जाएगी।
Bareily News: बरेली। श्री रामायण मंदिर माधव बाड़ी में 16 दिवसीय तुलसी जयंती समारोह मनाया जा रहा है। कार्यक्रम के पांचवें दिन शनिवार को श्रीराम कथा का आरंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। कलश यात्रा में 101 माताओं ने अपने सिर पर कलश धारण किए एवं भाइयों ने रास्ते भर नाम संकीर्तन रस की वर्षा की। कलश यात्रा का पूरे मार्ग में लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। आयोजकों ने बताया कि आठ से 16 अगस्त तक श्री रामायण मंदिर प्रांगण में श्रीराम कथा का श्रीधाम वृंदावन से पधारे व्यास धन्वंतरि जी अपने श्रीमुख से सभी को सुनाएंगे।
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