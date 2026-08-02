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Bareily News: ​एनसीसी कैडेट्स की हुई भाषण प्रतियोगिता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: आंवला के चाचा नेहरू बाल मन्दिर इण्टर कॉलेज में नशा मुक्त विषय पर भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। कैडेट रवी, पिंकू, गुलशन, रितिका, अलिशा और रानेश ने नशे के दुष्प्रभावों पर अपने विचार रखे। एनसीसी प्रभारी शम्भू नाथ वर्मा ने कार्यक्रम का संचालन किया।

Bareily News: ​एनसीसी कैडेट्स की हुई भाषण प्रतियोगिता

Bareily News: आंवला। नगर के चाचा नेहरू बाल मन्दिर इण्टर कॉलेज में टोबैको मुक्त भारत अभियान के तहत नशा मुक्त विषय पर भाषण प्रतियोगिता हुई। कैडेट रवी, पिंकू, गुलशन, रितिका, अलिशा और रानेश ने अपने भाषण के माध्यम से नशे के गंभीर परिणामों और युवाओं पर इसके दुष्प्रभावों पर विचार व्यक्त किए। संचालन एनसीसी प्रभारी शम्भू नाथ वर्मा ने किया।

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