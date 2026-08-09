Bareily News: केजीएस इंटर कालेज में हुआ प्रदोष पूजन
Bareily News: मीरगंज, केएसजी इंटर कालेज में शुक्रवार की शाम को प्रदोष पूजन का विशेष धार्मिक कार्यक्रम का आयोजित हुआ गया। प्रबंधक रामपाल गुप्ता, अध्यक्ष सर्वेश गुप्त
Bareily News: मीरगंज। केएसजी इंटर कालेज में शुक्रवार की शाम प्रदोष पूजन के विशेष धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रबंधक रामपाल गुप्ता, अध्यक्ष सर्वेश गुप्ता, उपाध्यक्ष केतन गुप्ता, उपाध्यक्ष कुश गुप्ता आदि ने परिजनों के साथ शिव एवं पार्वती की पूजा की। शिव चालीसा का पाठ किया। आरती में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में सीओ अंजनी कुमार तिवारी, भाजपा जिलाध्यक्ष सोमपाल शर्मा, विधायक डॉ. डीसी वर्मा, जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन वीरेंद्र गंगवार, ब्लॉक प्रमुख गोपाल कृष्ण, सत्येंद्र यादव, सुदेश पाल सिंह, ओमप्रकाश दिवाकर, अरविंद गंगवार, सुबोध सिंह चौहान, प्रेमपाल सोलंकी, महेश गुप्ता आदि मौजूद रहे।
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