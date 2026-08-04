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Bareily News: एसपी ने कांवड़ियों को लगाए सेवा शिविर का निरीक्षण किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: शीशगढ़, एसपी मुकेश कुमार मिश्रा ने सोमवार को शीशगढ़ क्षेत्र में कांवड़ियों को चल रहे सेवा शिविर का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसपी

Bareily News: एसपी ने कांवड़ियों को लगाए सेवा शिविर का निरीक्षण किया

Bareily News: शीशगढ़। एसपी मुकेश कुमार मिश्रा ने सोमवार को शीशगढ़ क्षेत्र में कांवड़ियों के लिए चल रहे सेवा शिविर का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसपी ग्रामीण ने शिविर में पेयजल, भोजन, प्राथमिक उपचार, विश्राम, प्रकाश व्यवस्था, साफ-सफाई एवं सुरक्षा इंतजामों का निरीक्षण किया। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए तथा यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखी जाए। निरीक्षण के दौरान थाना प्रभारी आदि मौजूद रहे।

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