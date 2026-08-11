Bareily News: गन्ने के साथ मूली की बुआई

Bareily News: मीरगंज, संवाददाता। फॉरएवर ग्लोबल एंटरप्राइजेज लिमिटेड मीरगंज के उपाध्यक्ष ने सोमवार को दिनरा गांव में गन्ने के साथ मूली की सहफसल की मानसून बुआई का शुभारंभ किया। मिल अधिकारियों ने गन्ने की सहफसली खेती करने के लिए प्रेरित किया। उपाध्यक्ष विजयवीर सिंह ने दिनरा गांव में बलवीर सिंह की जमीन पर खेती शुरू की। किसान ने गन्ना प्रजाति को 0118 एवं मूली की सहफसल की बुआई की। मिल उपाध्यक्ष ने गन्ना के पौधों पर एक से डेढ़ इंच मिट्टी डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसानों को कूड़ों पर पाटा लगाने के लिए मना किया गया है।मिल अधिकारियों ने अधिक उत्पादन प्राप्त करने की ट्रेंच विधि से गन्ना बुआई करने एवं गन्ने की सहफसली खेती करने के लिए प्रेरित किया।