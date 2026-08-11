Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bareily News: गन्ने के साथ मूली की बुआई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
Follow us on Google News
share

Bareily News: फॉरएवर ग्लोबल एंटरप्राइजेज लिमिटेड मीरगंज के उपाध्यक्ष ने सोमवार को दिनरा गांव में गन्ने के साथ मूली की सहफसल की मानसून बुआई का शुभारंभ किया। मिल अधिक

Bareily News: गन्ने के साथ मूली की बुआई

Bareily News: मीरगंज, संवाददाता। फॉरएवर ग्लोबल एंटरप्राइजेज लिमिटेड मीरगंज के उपाध्यक्ष ने सोमवार को दिनरा गांव में गन्ने के साथ मूली की सहफसल की मानसून बुआई का शुभारंभ किया। मिल अधिकारियों ने गन्ने की सहफसली खेती करने के लिए प्रेरित किया। उपाध्यक्ष विजयवीर सिंह ने दिनरा गांव में बलवीर सिंह की जमीन पर खेती शुरू की। किसान ने गन्ना प्रजाति को 0118 एवं मूली की सहफसल की बुआई की। मिल उपाध्यक्ष ने गन्ना के पौधों पर एक से डेढ़ इंच मिट्टी डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसानों को कूड़ों पर पाटा लगाने के लिए मना किया गया है।मिल अधिकारियों ने अधिक उत्पादन प्राप्त करने की ट्रेंच विधि से गन्ना बुआई करने एवं गन्ने की सहफसली खेती करने के लिए प्रेरित किया।

गन्ना विकास से संबंधित सुविधाएं किसानों को दिया जाएगा। कार्यक्रम में सीनियर जीएम प्रदीप कुमार, सीनियर प्रबंधक अंग्रेज सिंह, रतिराम, मोहनस्वरूप गंगवार, पुष्पेंद्र गंगवार, रामेश्वर दयाल, अनिल शुक्ला, जितेंद्र गंगवार, ओम प्रकाश टीकाराम, संजीव गंगवार आदि मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bareily News Bareily Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।