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Bareily News: दुकान की छत से दो सोलर पैनल चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: दुकान की छत से दो सोलर पैनल चोरी दुकान की छत से दो सोलर पैनल चोरी दुकान की छत से दो सोलर पैनल चोरी दुकान की छत से दो सोलर पैनल चोरी

Bareily News: दुकान की छत से दो सोलर पैनल चोरी

Bareily News: दुकान की छत से दो सोलर पैनल चोरी नवाबगंज। नई बस्ती के नसीम रजा खां की कब्रिस्तान मार्केट में बैटरी, इनवर्टर और सोलर उपकरणों की दुकान है। उनकी छत पर दो सोलर पैनल लगे थे। गुरुवार रात चोर दोनों सोलर पैनल चोरी लिया। शुक्रवार सुबह जब वह दुकान खोलने पहुंचे सोलर पैनल चोरी होने की सूचना मिली। तहरीर थाना नवाबगंज में दी।

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