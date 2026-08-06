Bareily News: खोदाई, जलभराव और जाम से लोग बेहाल, पिछड़ गई सीएम ग्रिड योजना
Bareily News: सीएम ग्रिड योजना के तहत कार्य धीमी गति से चल रहे हैं, जिससे जनता परेशान है। जलभराव, जाम और अधूरे निर्माण कार्य से स्थानीय लोग प्रभावित हो रहे हैं। पहले फेज के लिए 56 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन समय पर पूरा होना मुश्किल लगता है। ठेकेदार की लापरवाही भी समस्या को बढ़ा रही है।
Bareily News: सीएम ग्रिड योजना के तहत होने वाले कार्य धीमी गति से चल रहे हैं। पहले फेज के कार्य से जनता परेशान है। जाम, जलभराव, सड़क, फुटपाथ खोदकर ऐसे ही छोड़ दिए हैं। जो कार्य 10 अगस्त तक पूरा होना है वो अभी बेतरतीब फैला हुआ है। खोदाई के कारण जलभराव, जाम से व्यापारी, स्थानीय लोग परेशान है। स्कूल जाने वाले बच्चे समय पर स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं। पहले फेज की योजना पर 56 करोड़ रुपये खर्च किया जा रहा है। फुटपाथ और सड़कों का निर्माण कार्य तय समयसीमा से पीछे चल रहा है। 10 अगस्त तक काम पूरा करने का लक्ष्य है, लेकिन मौके पर निर्माण की रफ्तार को देखते हुए समय पर परियोजना पूरी होना मुश्किल दिखाई दे रहा है। अधूरे निर्माण, जगह-जगह खोदाई और बारिश के कारण हुए जलभराव से लोगों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। योजना के तहत डीडीपुरम पेट्रोल पंप से एलआईसी चौराहे तक फुटपाथ निर्माण के लिए नई खोदाई की गई है। वहीं, सड़क के मध्य हिस्से को भी खोद दिया गया है, जहां पहले वाहन पार्क किए जाते थे। दोनों ओर एक साथ चल रहे निर्माण कार्य के कारण वाहन चालकों को बीच सड़क पर वाहन खड़े करने पड़ रहे हैं, जिससे पूरे मार्ग पर दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती है。
ठेकेदार की मनमानी, जनता हो रही परेशान
डीडीपुरम के कुष्ठ आश्रम रोड समेत आसपास के क्षेत्रों में बिजली और पानी की लाइनों के लिए बनाए गए अंडरग्राउंड डक्ट अब तक खुले पड़े हैं। इनमें बिजली की लाइनें शिफ्ट कर चैंबर बंद किए जाने थे, लेकिन यह कार्य अधूरा है। ठेकेदार अनमोल एसोसिएट्स की अनदेखी और लापरवाही के कारण लोग परेशान है। क्षेत्र में कई अन्य निर्माण कार्य भी अधूरे पड़े हैं। उखड़ी सड़कों और खुले गड्ढों के कारण आए दिन छोटे-बड़े हादसे हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद निर्माण की गति नहीं बढ़ाई गई।
समयवधि में कार्य नहीं हुआ तो एक्शन लिया जाएगा
समयवधि में कार्य नहीं हुआ तो एक्शन लिया जाएगा। टीम को भेजकर मौके पर कार्य की प्रगति की रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है। परियोजना में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
- संजीव कुमार मौर्य, नगर आयुक्त
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