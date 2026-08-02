Bareily News: घास काटने गई किशोरी से छेड़छाड़

Bareily News: घास काटने गई किशोरी से छेड़छाड़
Bareily News: भमोरा में एक 13 वर्षीय मूक बधिर युवक ने एक किशोरी के साथ छेड़छाड़ की। किशोरी ने शोर मचाया, जिसके बाद आरोपी भाग गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन युवक और उसके साथियों ने किशोरी और उसकी मां से माफी मांगी और समझौता हो गया।
Bareily News: भमोरा। पशुओं को घास काटने गई एक किशोरी से मूक बधिर ने छेड़छाड़ की। पैर पकड़कर माफी मांगने पर मामले में समझौता हो गया। गांव चकरपुर की एक 13 वर्ष की किशोरी ने बताया कि वह देवचरा के एक स्कूल में कक्षा सात की छात्रा है। शुक्रवार की शाम वह अपने पशुओं को घास काटने के लिए नौगवां ठाकुरान की ओर गई थी, जैसे ही वह फसल में घास काटने घुसी। आरोप है कि उसी समय नकटपुर का एक मूक बधिर युवक उसे अश्लील इशारे करते हुए पास आया जो उसे हाथ पकड़ कर खेत में खींचने लगा तब किशोरी ने शोर मचा दिया तभी वहां एक व्यक्ति पहुंच गए और युवक को भगा दिया।
आरोप है कि कुछ देर बाद मूक बधिर अपने साथियों को लेकर उसके पास आया और किशोरी को बचाने वाले व्यक्ति को लाठी डंडे से पीटा, जिसकी उसने पुलिस को वीडियो भी दिखाई।उप निरीक्षक गंगा सिंह ने कहा कि वह छात्रा और अधेड़ की शिकायत पर आरोपियों को पकड़ कर थाने लाये जहां छेड़छाड़ आरोपी मूक बधिर युवक तथा उसके साथी ने किशोरी और उसकी मां के पैर पकड कर माफी मांगी। इस तरह से पूरा मामला निपटा दिया गया।
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