Bareily News: पांच तक बंद रहेगा शिवनगरा रेलवे क्रॉसिंग का फाटक
Bareily News: फतेहगंज पूर्वी के टिसुआ स्टेशन के निकट शिवनगरा रेलवे क्रॉसिंग संख्या 349/सी मरम्मत कार्य के लिए 5 अगस्त तक बंद रहेगा। पहले यह 28 जुलाई से 1 अगस्त तक बंद था, लेकिन कार्य पूरा नहीं हो सका। वैकल्पिक crossings से वाहनों का आवागमन जारी रहेगा।
Bareily News: फतेहगंज पूर्वी। टिसुआ स्टेशन के निकट शिवनगरा रेलवे क्रॉसिंग संख्या 349/सी को रेलपथ पर मरम्मत कार्य के लिए पांच अगस्त तक बंद रखा जाएगा। क्रॉसिंग को 28 जुलाई से एक अगस्त तक बंद किया गया था लेकिन रेलपथ पर ओवरहॉलिंग एवं स्लीपर बदलने का कार्य पूरा नहीं हो सका।रेलवे के वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर (रेलपथ) कार्यालय, शाहजहांपुर की ओर से जारी सूचना के अनुसार शिवनगरा रेलवे क्रॉसिंग 2 से 5 अगस्त तक अतिरिक्त चार दिनों के लिए बंद रहेगा। इस दौरान रेलवे क्रॉसिंग संख्या 348/सी एवं 350/सी द्वारिकेश चीनी मिल के निकट स्थित रेलवे क्रॉसिंग से वाहनों का आवागमन रहेगा। रेलवे प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था एवं यातायात संचालन के आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
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