Bareily News: सात घायल कांवड़ियों ने भमोरा में कराया उपचार

Bareily News: सात घायल कांवड़ियों ने भमोरा में कराया उपचार
Bareily News: भमोरा। सावन माह के प्रथम सोमवार को विभिन्न शिव मंदिरों में जलाभिषेक करने जा रहे सात कांवड़ियें घायल हो गए, जिनका भमोरा पीएचसी में उपचार कराया। सीएचसी च
Bareily News: भमोरा। सावन के प्रथम सोमवार को विभिन्न शिव मंदिरों में जलाभिषेक करने जा रहे सात कांवड़िए घायल हो गए। उनका भमोरा पीएचसी में उपचार कराया गया। सीएचसी चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विवेक कुमार ने बताया कि क्षेत्र में बनाए गए कांवड़ियों के विश्राम गृह तथा पंडालों में उनकी देखरेख में स्वास्थ्य टीमों को तैनात किया गया है।डॉ. विकल्प चौहान, राहुल यादव, फार्मासिस्ट उबैद उज्जमां अंसारी ने बताया कि रविवार की रात कछला से जल भरने डाक कांवड़ लेकर बाइकों से जा रहे कांवड़िए बरेली बदायूं रोड पर भमोरा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर जख्मी हो गए। रविवार की देर शाम से सुबह तक वे सभी सीएचसी में आते रहे।
इनमें प्रिंस गुप्ता कुडढा, महावीर और सोनू डोरा रोड बरेली, अमन पुत्र नन्हे लाल मोहल्ला तुलाराम वार्ड 10 पीलीभीत, राजेश कुमार पुत्र मनोज कुमार माधवपुर बिहार, पंकज पुत्र भूरे निवासी विरिया नरायनपुर और मुकेश पुत्र शेर सिंह आदि कांवड़िए अलग-अलग स्थानों पर हुई दुघर्टनाओं में घायल हो गए।
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