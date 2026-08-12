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Bareily News: सांड से बाइक टकराने से तीन जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: शाही-फतेहगंज मार्ग पर सोमवार रात एक सांड से टकराने के कारण बाइक सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने एंबुलेंस से बरेली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। स्थानीय लोगों ने आवारा पशुओं की बढ़ती समस्या की शिकायत की है, जिससे ऐसे हादसे हो रहे हैं।

Bareily News: सांड से बाइक टकराने से तीन जख्मी

Bareily News: शाही। शाही-फतेहगंज मार्ग पर सोमवार की रात सांड से हुई टक्कर में बाइक सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस की मदद से बरेली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। एक्सीडेंट के बाद दुर्घटनाग्रस्त बाइक को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। सोमवार की देर रात शाही-फतेहगंज मार्ग पर फतेहगंज की ओर से शाही की तरफ एक बाइक पर सवार तीन युवक जा रहे थे। रास्ते में गांव लमकन के पास अचानक सांड सामने आ गया। तेज रफ्तार बाइक सांड से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पर सवार अरविंद, अजय पाल निवासी लाडपुर मुड़िया, थाना भुता व धर्मवीर निवासी फरीदपुर गंभीर रूप से घायल हो गए।

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हादसे की सूचना मिलते ही शाही पुलिस मौके पर पहुंची।पुलिस ने एंबलेंस बुलाकर तीनों घायलों को बरेली के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा। अस्पताल में तीनों की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने बाइक को कब्जे में लिया है। स्थानीय लोगों ने मार्ग पर आवारा पशुओं की समस्या बढ़ने की शिकायत की है। लोगों का कहना है कि रात में सांड और अन्य पशु सड़क पर बैठे रहते हैं, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं।

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