Bareily News: सांड से बाइक टकराने से तीन जख्मी

Bareily News: शाही। शाही-फतेहगंज मार्ग पर सोमवार की रात सांड से हुई टक्कर में बाइक सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस की मदद से बरेली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। एक्सीडेंट के बाद दुर्घटनाग्रस्त बाइक को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। सोमवार की देर रात शाही-फतेहगंज मार्ग पर फतेहगंज की ओर से शाही की तरफ एक बाइक पर सवार तीन युवक जा रहे थे। रास्ते में गांव लमकन के पास अचानक सांड सामने आ गया। तेज रफ्तार बाइक सांड से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पर सवार अरविंद, अजय पाल निवासी लाडपुर मुड़िया, थाना भुता व धर्मवीर निवासी फरीदपुर गंभीर रूप से घायल हो गए।