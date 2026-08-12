Bareily News: रामगंगा में पिचिंग का विस्तार करने के निर्देश

Bareily News: मीरगंज, संवाददाता। एसडीएम ने लभेड़ा पुरोहित में बाढ़ खंड की ओर से रामगंगा का कटान रोकने के लिए कराए जा रहे बचाव कार्य का निरीक्षण किया। ग्रामीणों ने एसडीएम को बताया कि कटान नहीं रुका तो पूरा गांव कट सकता है। एसडीएम ने पिचिंग कार्य का विस्तार करने के निर्देश बाढ़ खंड के अधिकारियों को दिया। एसडीएम निधि शुक्ला ने मंगलवार को लभेड़ा पुरोहित एवं अंबरपुर पहुंच कर रामगंगा नदी एवं उसके कटान को रोकने के लिए बाढ़ खंड की ओर से कराए जा रहे बाढ़ से बचाव कार्य का निरीक्षण किया। ग्रामीणों ने एसडीएम को बताया कि रामगंगा जिस स्थान पर ज्यादा कटान कर रही है, वह गांव से करीब दो सौ मीटर की दूरी पर है।