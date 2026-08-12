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Bareily News: रामगंगा में पिचिंग का विस्तार करने के निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: मीरगंज के एसडीएम निधि शुक्ला ने लभेड़ा पुरोहित में रामगंगा नदी के कटान को रोकने के लिए चल रहे बचाव कार्य का निरीक्षण किया। ग्रामीणों ने बताया कि कटान जारी रहने पर पूरा गांव कट सकता है। एसडीएम ने अधिकारियों को पिचिंग कार्य का विस्तार करने के निर्देश दिए।

Bareily News: रामगंगा में पिचिंग का विस्तार करने के निर्देश

Bareily News: मीरगंज, संवाददाता। एसडीएम ने लभेड़ा पुरोहित में बाढ़ खंड की ओर से रामगंगा का कटान रोकने के लिए कराए जा रहे बचाव कार्य का निरीक्षण किया। ग्रामीणों ने एसडीएम को बताया कि कटान नहीं रुका तो पूरा गांव कट सकता है। एसडीएम ने पिचिंग कार्य का विस्तार करने के निर्देश बाढ़ खंड के अधिकारियों को दिया। एसडीएम निधि शुक्ला ने मंगलवार को लभेड़ा पुरोहित एवं अंबरपुर पहुंच कर रामगंगा नदी एवं उसके कटान को रोकने के लिए बाढ़ खंड की ओर से कराए जा रहे बाढ़ से बचाव कार्य का निरीक्षण किया। ग्रामीणों ने एसडीएम को बताया कि रामगंगा जिस स्थान पर ज्यादा कटान कर रही है, वह गांव से करीब दो सौ मीटर की दूरी पर है।

ये भी पढ़ें:Bareily News: लभेड़ा पुरोहित में रामगंगा में बाढ़ से बचाव कार्य में जुटा बाढ़ विभाग

कटान नहीं रुका तो रामगंगा पूरे गांव को काट सकती है।बाढ़ खंड के जेई पंकज कुमार ने एसडीएम को बताया कि कटान रोकने के लिए अस्थाई बचाव कार्य का काम करीब 300 मीटर एरिया में कराया जा रहा है। बारिश का मौसम समाप्त होने पर विभाग सर्वे कर बाढ़ परियोजना बनाकर स्वीकृति के लिए शासन को भेजेगा। स्वीकृति मिलने पर बाढ़ परियोजना बनाई जाएगी। उन्होने बाढ़ चौकी भी देखी। एसडीएम ने कटान रोकने के लिए पिचिंग कार्य का विस्तार करने के निर्देश बाढ़ खंड के अधिकारियों को दिए।

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