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Bareily News: वैज्ञानिक सोच के साथ बच्चों को नवाचार से जोड़ें : एसडीएम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: एसडीएम दिनेश गोपाल शर्मा ने छात्रों को वैज्ञानिक सोच और नवाचार से जोड़ने पर जोर दिया। तहसील सभागार में की गई बैठक में, उन्होंने शैक्षणिक उन्नयन के लिए अधिक मेहनत करने की अपील की। साथ ही, संचारी रोगों और डायरिया रोकथाम के उपायों पर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए। स्कूलों में समस्या उठाई गई, जैसे सुरक्षा और आधार संशोधन केंद्र।

Bareily News: वैज्ञानिक सोच के साथ बच्चों को नवाचार से जोड़ें : एसडीएम

Bareily News: बहेड़ी। एसडीएम दिनेश गोपाल शर्मा ने कहा कि छात्र छात्राओं को वैज्ञानिक सोच के साथ नवाचार से जोड़ें और उनकी वैज्ञानिक सोच को विकसित करें। यहां तहसील सभागार में आयोजित तहसील के इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्यो की मीटिंग लेते हुए एसडीएम दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि छात्र छात्राओं के शैक्षिक उन्नयन के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान केंद्र में बच्चों का पंजीकरण अंतिम तिथि से पहले ही करा लें। एसडीएम ने संचारी रोग, डायरिया के रोकथाम के उपाय,स्वच्छता, आदि से संबंधित जरूरी निर्देश दिए। माध्यमिक शिक्षा के तहसील नोडल अधिकारी राकेश माथुर और ब्लॉक नोडल अधिकारी ने विभागीय योजनाओं की जानकारी दी।

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केसर इंटर कॉलेज के राष्ट्रपति पुरुस्कार प्राप्त रवि प्रकाश शर्मा ने राष्ट्रीय बाल विकास विज्ञान कांग्रेस और इंस्पायर अवार्ड के पंजीकरण की जिज्ञासाओं को दूर किया। इस मौके पर कहा गया कि एमजीएम इंटर कॉलेज में विद्यालयों के लिए आधार संशोधन केंद्र खोला जाएगा। मोतीलाल नेहरू इंटर कॉलेज शरीफ नगर के प्रधानाचार्य ने अतिक्रमण और गीतांजलि के प्रिंसिपल ने नाला न होने की समस्या उठाई। इस दौरान गर्ल्स कॉलेजो में छात्राओं की सुरक्षा के लिए खुलने और छुट्टी के समय पुलिस तैनात करने की मांग की गई। इस मौके पर एसडीएम दिनेश कुमार शर्मा ने राष्ट्रीय बाल विज्ञान के पोस्टर का विमोचन किया। संचालन गुरु नानक इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल दिवाकर शांख्यधर ने किया। इस अवसर पर मिशन एकेडमी के प्रिंसिपल चंद्रशेखर गंगवार, सालिक राम इंटर कॉलेज भिलईया के एम प्रसाद गंगवार आदि इंटर कालेजो के प्रिंसिपल मौजूद रहे।

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