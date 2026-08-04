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Bareily News: उर्स के चलते छह से आठ अगस्त तक स्कूलों में छुट्टी, आठ अगस्त को पूरे शहर के शिक्षण संस्थान रहेंगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: बरेली में आला हजरत उर्स-2026 के दौरान भारी भीड़ और यातायात जाम के कारण जिलाधिकारी ने 10 प्रभावित विद्यालयों में 6, 7 और 8 अगस्त को अवकाश घोषित किया है। उर्स के अंतिम दिन, सभी यूपी बोर्ड, सीबीएसई और अन्य विद्यालयों में भी अवकाश रहेगा। पूर्व निर्धारित परीक्षाएं अपने तय कार्यक्रम के अनुसार होंगी।

Bareily News: उर्स के चलते छह से आठ अगस्त तक स्कूलों में छुट्टी, आठ अगस्त को पूरे शहर के शिक्षण संस्थान रहेंगे

Bareily News: ‎‎- 10 प्रभावित स्कूलों में तीन दिन अवकाश, परीक्षाएं पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार होंगी ‎बरेली, वरिष्ठ संवाददाता। आला हजरत उर्स-2026 के दौरान शहर में भारी भीड़ और संभावित यातायात जाम को देखते हुए जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने अवकाश के आदेश जारी किए हैं। उर्स का आयोजन 6, 7 और 8 अगस्त को इस्लामिया इंटर कॉलेज परिसर में होगा। देश-विदेश और विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में आने वाले जायरीन के कारण छात्रों के सुरक्षित आवागमन को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

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अवकाश का विवरण

‎डीएम के आदेश के अनुसार 6, 7 और 8 अगस्त को उर्स से प्रभावित 10 विद्यालयों में अवकाश रहेगा। इनमें इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज, एफआर इस्लामिया इंटर कॉलेज, कस्तूरबा नगर निगम बालिका इंटर कॉलेज, खलील उच्च माध्यमिक विद्यालय, एसवी इंटर कॉलेज, डीएवी कालीचरण उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामभरोसे लाल गर्ल्स इंटर कॉलेज, तिलक इंटर कॉलेज, पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज शामिल हैं। इसके अलावा उर्स के अंतिम दिन आठ अगस्त को बरेली नगर क्षेत्र के सभी यूपी बोर्ड, बेसिक शिक्षा परिषद, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड के स्कूलों, साथ ही तकनीकी कॉलेज, महाविद्यालय, आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों में भी अवकाश रहेगा। हालांकि, यदि किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य शिक्षण संस्थान में किसी बोर्ड की पूर्व निर्धारित परीक्षा है, तो वह अपने तय कार्यक्रम के अनुसार संचालित होगी।

सामान्य प्रश्न

उर्स के दौरान अवकाश कब तक रहेगा?
उर्स के दौरान 6, 7 और 8 अगस्त को अवकाश रहेगा।
Hindustan | Bureau

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