Bareily News: कक्षा 9 की छात्रा को दी एसिड अटैक की धमकी
Bareily News: फतेहगंज पूर्वी में एक कक्षा 9 की छात्रा को स्कूल जाते समय शोहदे ने घेरकर छेड़खानी की और एसिड अटैक की धमकी दी। छात्रा ने आपबीती परिजनों को बताई, जिन्होंने पुलिस में शिकायत की। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है।
Bareily News: फतेहगंज पूर्वी। शोहदे ने कक्षा 9 की छात्रा को स्कूल जाते समय घेरकर छेड़खानी की। विरोध करने पर एसिड अटैक की धमकी दी। दहशत में आई छात्रा ने स्कूल जाना छोड़ दिया। परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
छात्रा की जानकारी
फतेहगंज पूर्वी की रहने वाली छात्रा निजी स्कूल में कक्षा 9 में पढ़ती है। पड़ोस का युवक स्कूल जाने पर रास्ते में छेड़छाड़ करता था और उससे मोबाइल नंबर मांगता था। छात्रा ने विरोध किया तो उसने तेजाब डालकर छात्रा को जला देने की धमकी दी। आठ दिन पहले छात्रा ने परिजनों को आपबीती की जानकारी दी।
पुलिस की कार्रवाई
परिवार के लोग आरोपी के घर शिकायत करने पहुंचे। लोगों ने आरोपी को दोबारा ऐसा न करने की हिदायत देकर समझौता करा दिया। मंगलवार को छात्रा स्कूल जा रही थी। इसी दौरान शोहदे ने उसे रास्ते में रोक लिया। छेड़खानी शुरू कर दी। विरोध करने पर उसने दोबारा एसिड अटैक करने की धमकी दी। छात्रा रोते हुए घर पहुंची।
पुलिस शिकायत
उसने परिवारवालों को मामले की जानकारी दी। इस मामले में परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी। इस आधार पर पुलिस ने युवक के खिलाफ छेड़खानी एवं तेजाब से जलाकर मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। इंस्पेक्टर राजकुमार ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दी जा रही है।
सामान्य प्रश्न
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