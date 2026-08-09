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Bareily News: मिशन एकेडमी ने मेधावी बच्चों को किया पुरस्कृत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: 95 प्रतिशत से अधिक अंक पाने वाले मेधावियों को 18 हजार के चेक सौंपे गए

Bareily News: मिशन एकेडमी ने मेधावी बच्चों को किया पुरस्कृत

Bareily News: बहेड़ी। मिशन एकेडमी सीबीएसई बोर्ड मंडनपुर में सांसद छत्रपाल सिंह ने 90 प्रतिशत से ज्यादा अंक पाने वाले मेधावियों को नकद राशि देकर पुरस्कृत किया। मिशन एकेडमी में 95 प्रतिशत या उससे ज्यादा अंक पाने वाले छात्र-छात्राओं को 18 हजार रुपये के चेक, 90 से 94.9 प्रतिशत तक अंक पाने वाले छात्र-छात्राओं को 9 हजार रुपये के चेक सौंप गए। उन्हें ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। बरेली सांसद छत्रपाल सिंह, मिशन एकेडमी के मैनेजर एमएस गंगवार, मैनेजिंग डायरेक्टर शेखर गंगवार, एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर वैभव गंगवार, प्रशासक आदेश गंगवार, बीआर गंगवार ने इंटर की छात्रा अदिति और समन, हाईस्कूल के रितिक मौर्य, गुलनूर अंसारी, दीक्षा गंगवार, भावना गुप्ता, गीता कुमारी, सिद्ध रहमान आदि को नकद चेक देकर और मेडल देकर सम्मानित किया गया।इस

मौके सासंद छत्रपाल गंगवार ने कहा कि विद्यार्थी मोबाइल का दुरुपयोग करने के बजाय सदुपयोग करें। छात्र जीवन संकल्प लेने का है, जो भी संकल्प लें उसे पूरा करने का लक्ष्य बनाएं। प्रबंधक एमएस गंगवार और मैनेजिंग डायरेक्टर शेखर गंगवार ने कहा कि छात्र-छात्राओं की इस उपलब्धि का श्रेय शिक्षक-शिक्षिकाओं को जाता है। अंत में प्रिंसिपल चंद्र शेखर ने सभी का आभार जताया। संचालक भाजपा नेता नईम अहमद ने किया।

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