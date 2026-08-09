Bareily News: सावन में प्रतिबंध के बावजूद खूब हो रही मीट की बिक्री

Bareily News: नवाबगंज में सावन में मांस और अंडे की बिक्री पर प्रतिबंध के आदेश के बावजूद मुर्गा और अंडे बिक रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद का आरोप है कि दुकानदार प्रशासन के निर्देशों की अनदेखी कर रहे हैं। सीओ ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

Bareily News: नवाबगंज। सावन में मांस और अंडे की बिक्री पर प्रतिबंध के आदेश के बावजूद क्षेत्र में कहीं चोरी-छिपे तो कही खुलेआम चिकन और अंडे की बिक्री हो रही है। इससे नाराज विश्व हिंदू परिषद के जिला गोरक्षा प्रमुख ने पुलिस को तहरीर देकर प्रतिबंध के बावजूद मांस की बिक्री करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। विहिप के जिला गोरक्षा प्रमुख हरीश कुमार का आरोप है कि बरखन, यासीन नगर और टांडा सादात गांव में सड़क किनारे स्थित दुकानों पर खुलेआम मुर्गे का मांस और अंडे बेचे जा रहे हैं। इन मार्गों से सावन में कांवड़ियों का आवागमन रहता है। इसके बावजूद दुकानदार शासन-प्रशासन के निर्देशों की अनदेखी कर मांस की बिक्री कर रहे हैं।

टांडा सादात गांव से व्यापारी खरीद कर ले जाते हैं मुर्गे टांडा सादात का एक युवक मुर्गे का बड़ा व्यापारी है। उसके कई पोल्ट्री फार्म होने के साथ ही मुर्गी दाने का भी कारोबार है। इन दिनों तक वह रोज सुबह मुर्गों से लदी गाड़ी गांव में मंगवा कर बेचता है। उससे टांडा सादात गांव के साथ ही आसपास के क्षेत्र के दुकानदार मुर्गा खरीद कर ले जाते हैं। मांस की बिक्री पर प्रतिबंध होने के कारण दुकानदार महंगे दामों पर चिकन बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं।

सेंथल में घरों और मुर्गी फार्मों में कट रहे मुर्गे हाफिजगंज थाना क्षेत्र के कस्बा सेंथल में मुर्गे के मांस की दुकानें चलाने वाले दुकानदार अब घरों और मुर्गी फार्मों में मुर्गे के मांस की बिक्री कर रहे हैं। आरोप है कि प्रतिबंध के कारण खुले में दुकानें न लगाकर घरों और फार्मों से ही ग्राहकों को मांस उपलब्ध कराया जा रहा है लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी पुलिस खामोश है।

सीओ बोले - सावन में मांस बेचने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई सीओ नवाबगंज नीलेश मिश्र ने कहा कि सावन में किसी भी हाल में मांस की बिक्री नहीं होने दी जाएगी। जो लोग मांस और अंडे की बिक्री कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।