Bareily News: किड्स में अक्षिता, यंगस्टर्स में स्नेहा विजेता

Bareily News: बरेली। संगम कला समूह बरेली चैप्टर की ओर से माधवराव सिंधिया पब्लिक स्कूल में गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता चार आयु वर्गों में आयोजित की गई। किड्स ग्रुप में अक्षिता सिंह ने प्रथम, आयुश्री सक्सेना ने द्वितीय और अर्णव त्रिवेदी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। टीनएजर्स ग्रुप में कृपा दीक्षित प्रथम, दिव्यांशी गोसाई द्वितीय और अस्मिता सिंह तृतीय रहीं। यंगस्टर्स ग्रुप में स्नेहा विरमानी ने प्रथम, प्रियंका ने द्वितीय और सिद्धांत शोरतिया ने तृतीय स्थान हासिल किया। एडल्ट्स ग्रुप में अमित कुमार प्रथम, रीटा सक्सेना द्वितीय और ज्योति सक्सेना तृतीय रहीं। मुख्य आयोजक संगम कला समूह के अध्यक्ष डॉ. सौरभ कुमार अग्रवाल ने अतिथियों मेडिसिटी अस्पताल के निदेशक डॉ विमल भारद्वाज, अभिभावक संघ के अध्यक्ष अंकुर सक्सेना, थ्री डॉट्स स्कूल के चेयरमैन सौरभ मेहरोत्रा, साई मंदिर के महंत पंडित सुशील पाठक का स्वागत किया।