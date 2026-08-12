Bareily News: किड्स में अक्षिता, यंगस्टर्स में स्नेहा विजेता
Bareily News: बरेली में संगम कला समूह ने माधवराव सिंधिया पब्लिक स्कूल में गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता चार आयु वर्गों में विभाजित थी, जिसमें विभिन्न प्रतिभागियों ने पुरस्कार जीते। मुख्य आयोजक डॉ. सौरभ कुमार अग्रवाल ने अतिथियों का स्वागत किया। निर्णय मंडल में संगम कला समूह के सदस्यों ने भाग लिया।
Bareily News: बरेली। संगम कला समूह बरेली चैप्टर की ओर से माधवराव सिंधिया पब्लिक स्कूल में गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता चार आयु वर्गों में आयोजित की गई। किड्स ग्रुप में अक्षिता सिंह ने प्रथम, आयुश्री सक्सेना ने द्वितीय और अर्णव त्रिवेदी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। टीनएजर्स ग्रुप में कृपा दीक्षित प्रथम, दिव्यांशी गोसाई द्वितीय और अस्मिता सिंह तृतीय रहीं। यंगस्टर्स ग्रुप में स्नेहा विरमानी ने प्रथम, प्रियंका ने द्वितीय और सिद्धांत शोरतिया ने तृतीय स्थान हासिल किया। एडल्ट्स ग्रुप में अमित कुमार प्रथम, रीटा सक्सेना द्वितीय और ज्योति सक्सेना तृतीय रहीं। मुख्य आयोजक संगम कला समूह के अध्यक्ष डॉ. सौरभ कुमार अग्रवाल ने अतिथियों मेडिसिटी अस्पताल के निदेशक डॉ विमल भारद्वाज, अभिभावक संघ के अध्यक्ष अंकुर सक्सेना, थ्री डॉट्स स्कूल के चेयरमैन सौरभ मेहरोत्रा, साई मंदिर के महंत पंडित सुशील पाठक का स्वागत किया।
प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में संगम कला समूह, बरेली चैप्टर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राहुल यदुवंशी व सचिव डॉ. अवनीश यादव शामिल रहे। मशहूर मिमिक्री आर्टिस्ट और संगीत प्रेमी प्रशांत पांडे अपने बैंड के साथ धूम मचाते नजर आए।संगम कला के राष्ट्रीय जनसंपर्क प्रमुख रुद्राक्ष सेठ कुलश्रेष्ठ, स्वयं वर्मा आदि मौजूद रहे।
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