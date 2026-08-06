Bareily News: आला हजरत उर्स: जायरीन की सुरक्षा को कड़े प्रबंध, चप्पे-चप्पे पर रहेगी नजर
Bareily News: तीन दिवसीय आला हजरत उर्स आज से शुरू हो रहा है। इसमें देश-विदेश से हजारों जायरीन शामिल होंगे। सुरक्षा के लिए पुलिस और प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं, जिसमें 7 एडिशनल एसपी, 17 सीओ, 417 इंस्पेक्टर और 1720 सिपाही तैनात किए गए हैं। इसके अलावा, CCTV कैमरे भी लगाये गये हैं।
Bareily News: तीन दिवसीय आला हजरत उर्स का आज गुरुवार से आगाज होगा। जिसमें देश-विदेश से हजारों की संख्या में जायरीन पहुंचेंगे। जिला पुलिस एवं प्रशासन ने जायरीन की सुरक्षा को कड़े प्रबंध किये हैं। जिले से ही नहीं बाहर से फोर्स बुलाया गया है। चप्पे-चप्पे पर निगरानी की जाएगी। सात एडिशनल एसपी, 17 सीओ, 417 इंस्पेक्टर-सब इंस्पेक्टर और 1720 सिपाही की डयूटी लगेगी। इसके अतिरिक्त 6 कंपनी पीएसी रहेगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है, आला हजरत की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सुरक्षा प्लान तैयार किया गया है। उर्स स्थल से लेकर आसपास के एरिया पर कड़ी नजर रखी जाएगी। इसके बाद बरेली जनपद के अतिरिक्त आसपास के जनपदों से पुलिस फोर्स बुलाया गया है।
बाहर से आने वाले फोर्स में दो एडिशनल एसपी, 6 सीओ, 100 इंस्पेक्टर-सब इंस्पेक्टर और 700 मुख्य आरक्षी-आरक्षी की डयूटी लगाई गई। बरेली जिले के पांच एडिशनल एसपी, 11 सीओ, 67 इंस्पेक्टर, 250 सब इंस्पेक्टर, 700 आरक्षी-मुख्य आरक्षी और 300महिला आरक्षी की डयूटी लगी है। पांच कंपनी पीएसी मुख्यालय से आई और एक कंपनी पीएसी जोन की रहेगी। सैकड़ों की संख्या में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गये हैं। जिससे जायरीन की सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक न हो। जिसकी जहां डयूटी होगी, वह वहीं से मॉनीटरिंग करेगा।
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