Bareily News: साइड स्टोरी बच्चे की मौत
Bareily News: डायवर्जन स्थल पर नहीं की गई तो कोई बैरिकेडिंग फरीदपुर के रूरिया गांव के
Bareily News: डायवर्जन स्थल पर नहीं की गई थी बैरिकेडिंग फरीदपुर के रूरिया गांव के निकट नकटिया नदी बहती है। इस पर बना पुल जर्जर हो गया था। ग्रामीणों ने जर्जर पुल से आवागमन को खतरा बताकर नया पुल बनाए जाने की मांग की थी। एमएलसी कुंवर महाराज सिंह की पहल पर शासन ने नए पुल बनाए जाने की मंजूरी दी। पिछले महीने पीडब्ल्यूडी की ओर से नकटिया नदी पर पुल का निर्माण शुरू किया गया। करीब 60 मीटर लंबे पुल का निर्माण करने के लिए पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों ने नदी के पानी के बहाव का डायवर्जन करने के लिए खुदाई की। निर्माणाधीन पुल से कुछ दूरी पर खोदे गए गड्ढे वाले स्थल से नदी का बहाव चालू कर दिया गया था।ग्रामीणों
का कहना है कि डायवर्जन स्थल पर कोई बैरिकेडिंग नहीं की गई थी। बारिश के दौरान नदी में पानी बढ़ गया और पूरे इलाके मे फिसलन हो गई थी। गांव के लोग इसी फिसलन से होकर अपने खेतों पर जा रहे थे। परिवार के लोगों ने पीडब्ल्यूडी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इस मामले में पीडब्ल्यूडी के एई ओमकार सिंह ने बताया कि ग्रामीणों का आरोप पूरी तरह से निराधार है। जिस जगह पर डायवर्जन किया गया, उस जगह पर बच्चे की डूबकर मौत नहीं हुई। लोगों को निर्माण स्थल से दूरी बनाने के लिए कहा गया था।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।