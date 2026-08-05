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Bareily News: साइड स्टोरी बच्चे की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: डायवर्जन स्थल पर नहीं की गई तो कोई बैरिकेडिंग फरीदपुर के रूरिया गांव के

Bareily News: साइड स्टोरी बच्चे की मौत

Bareily News: डायवर्जन स्थल पर नहीं की गई थी बैरिकेडिंग फरीदपुर के रूरिया गांव के निकट नकटिया नदी बहती है। इस पर बना पुल जर्जर हो गया था। ग्रामीणों ने जर्जर पुल से आवागमन को खतरा बताकर नया पुल बनाए जाने की मांग की थी। एमएलसी कुंवर महाराज सिंह की पहल पर शासन ने नए पुल बनाए जाने की मंजूरी दी। पिछले महीने पीडब्ल्यूडी की ओर से नकटिया नदी पर पुल का निर्माण शुरू किया गया। करीब 60 मीटर लंबे पुल का निर्माण करने के लिए पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों ने नदी के पानी के बहाव का डायवर्जन करने के लिए खुदाई की। निर्माणाधीन पुल से कुछ दूरी पर खोदे गए गड्ढे वाले स्थल से नदी का बहाव चालू कर दिया गया था।ग्रामीणों

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का कहना है कि डायवर्जन स्थल पर कोई बैरिकेडिंग नहीं की गई थी। बारिश के दौरान नदी में पानी बढ़ गया और पूरे इलाके मे फिसलन हो गई थी। गांव के लोग इसी फिसलन से होकर अपने खेतों पर जा रहे थे। परिवार के लोगों ने पीडब्ल्यूडी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इस मामले में पीडब्ल्यूडी के एई ओमकार सिंह ने बताया कि ग्रामीणों का आरोप पूरी तरह से निराधार है। जिस जगह पर डायवर्जन किया गया, उस जगह पर बच्चे की डूबकर मौत नहीं हुई। लोगों को निर्माण स्थल से दूरी बनाने के लिए कहा गया था। 

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