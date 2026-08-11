Bareily News: श्री सोमनाथ मंदिर में हुआ रुद्राभिषेक
Bareily News: सोमवार को प्रभात नगर के श्री सोमनाथ मंदिर में आर्ट ऑफ लिविंग, बरेली चैप्टर द्वारा विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। अनुष्ठान में बंगलौर से आए ब्रह्मचारी और वाराणसी के वेदपाठी ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रों के साथ पूजा अर्चना की। कई प्रमुख लोग इस अवसर पर मौजूद थे।
Bareily News: प्रभात नगर स्थित श्री सोमनाथ मंदिर में सोमवार को आर्ट ऑफ लिविंग, बरेली चैप्टर की ओर से विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ रुद्राभिषेक किया गया। शाम छह से साढ़े सात बजे तक चले अनुष्ठान में बंगलौर से आए ब्रह्मचारी और वाराणसी के वेदपाठी ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रों के साथ पूजन कराया। इस दौरान अमर सिंह, रविंद्र शर्मा, आशुतोष गोयल, आशीष अग्रवाल, भुवनेश अग्रवाल, संजीव अग्रवाल, यूसी रस्तोगी, तृप्ति शुक्ला, निरुपमा अग्रवाल, अमित अरोड़ा आदि मौजूद रहे
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