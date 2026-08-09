Bareily News: रोटरी क्लब ऑफ बरेली ने मनाया हरियाली तीज उत्सव
Bareily News: रोटरी क्लब ऑफ बरेली ने मनाया हरियाली तीज उत्सवरोटरी क्लब ऑफ बरेली ने मनाया हरियाली तीज उत्सवरोटरी क्लब ऑफ बरेली ने मनाया हरियाली तीज उत्सवरोटरी क्
Bareily News: रोटरी क्लब ऑफ बरेली की ओर से शहर के एक होटल में हरियाली तीज उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में महिलाओं के लिए बैगनी रंग और पुरुषों के लिए एथेनिक वियर का ड्रेस कोड रखा गया। क्लब की प्रथम महिला अर्चिता जायसवाल ने कहा कि तीज भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का प्रतीक है। रश्मि जायसवाल ने बताया कि इस अवसर पर महिलाएं श्रृंगार कर झूला झूलती हैं और लोकगीत गाती हैं। इस मौके पर कई स्पॉट गेम्स और मनोरंजक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। साथ ही दो आयु वर्ग में तीज क्वीन प्रतियोगिता हुई।
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